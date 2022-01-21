“虎牙将持续强化电竞体系化优势，推动‘电竞+’破圈。”1月21日，虎牙公司CEO董荣杰在虎牙线上年会表示。

虎牙公司CEO董荣杰（受访者供图）

在演讲中，董荣杰就虎牙公司发展、2022年行业格局及未来规划等进行了分享。董荣杰介绍，2021年虎牙在技术产品、赛事内容等多方面持续发力，不断提升主播、用户体验的同时，也推动着直播平台与直播行业的升级。国内用户方面，2021年第三季度，虎牙直播移动端MAU达到8510万；海外MAU创新高，2021年第二、三季度海外营收增长超200%。

在产品技术方面，虎牙推出了多屏同看、主播撞车、零延时AI字幕、HDR画质、直播互动开放平台、直播到视频内容生产的“工业化”等。同时，持续迭代虚拟形象生产和驱动技术，例如，让高质量虚拟形象直播普惠更多主播。

在赛事内容方面，虎牙已搭建起完善的版权赛事及衍生内容体系、主播矩阵，同时覆盖了体育、综艺等多元直播内容。尤其在电竞方面，虎牙拥有《英雄联盟》全球五大官方赛事版权，并实现了LPL赛区夺得过英雄联盟全球总决赛冠军的三支队伍全部入驻虎牙，巩固了在电竞直播领域的优势。

自成立来，虎牙公司一直重视安全风控、产品合规、企业社会责任等“软实力”建设。在董荣杰看来，安全合规是互联网产业高质量发展的前提。近年来，虎牙持续强化平台安全防护闭环建设、不断升级内容风险识别和防控技术。同时，在助残、助老、环保、反诈等多领域持续发力，并结合自身直播平台特色，探索出“直播+”等形式，创新践行企业社会责任。

谈及2022年规划，董荣杰指出，虎牙是一家技术公司、内容公司，对技术、产品、内容的极致追求是永恒的课题。

内容方面，虎牙将持续做好优质版权、主播积累，并不断提升精细化运营能力。董荣杰表示，虎牙将依托自身电竞体系化优势，努力打造虎牙的“电竞”标签，挖掘“电竞+直播”“电竞+体育”“电竞+娱乐”等潜力，推动“电竞+”破圈，为电竞绽放杭州亚运会加油助力。

技术产品方面，虎牙将不断迭代数字人技术、探索虚拟直播间技术等，为用户打造“身临其境”的直播互动体验。面向海外市场，董荣杰认为，经过多年探索，虎牙的海外模式得到了检验，以印尼市场开拓经验为借鉴，虎牙将在海外打造更多增长点。

“直播行业迈入新的发展阶段，我们既要回溯来路，也将重新出发。”董荣杰总结。

(责编：曹淼、李源)