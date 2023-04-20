银保监会：从未批准设立“中国时间银行”
2023年04月20日08:56 | 来源：新华社
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原标题：银保监会：从未批准设立“中国时间银行”
中国银保监会4月19日发布风险提示称，近期通过日常监测发现，个别网站发布“中国时间银行上市”等虚假信息，且有名为“时间银行”的移动应用程序（APP）以公益养老为名目开展投资活动。
银保监会表示，从未批准设立“中国时间银行”，相关网站、社交平台、APP等所称“中国时间银行”有关内容均为虚假消息，相关投资活动涉嫌违法犯罪，请公众谨慎辨别，谨防上当受骗。
银保监会表示，将会同有关部门常态化做好规范“银行”字样使用工作，清理虚假网络信息，整治违法违规行为，维护良好市场秩序。（记者李延霞）
(责编：赵竹青、陈键)
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