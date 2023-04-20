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一季度我国经济发展实现良好开局

2023年04月20日08:58 | 来源：科技日报
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原标题：一季度我国经济发展实现良好开局

　　“总体上看，一季度我国经济发展实现了良好开局。”在4月19日国家发展改革委举行的新闻发布会上，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮用“需求扩大、供给恢复、预期改善”来概括一季度经济运行的特点。

　　孟玮表示，在全球经济增速明显放缓、主要经济体通胀居高难下的背景下，我国经济实现较快回升，国内生产总值同比增长4.5%，增速比上年四季度提高1.6个百分点，为完成全年经济社会发展目标任务打下了坚实基础。

　　消费需求集中释放

　　“今年以来，在多方面因素共同推动下，消费需求集中释放。”孟玮说。

　　据介绍，一季度社会消费品零售总额同比增长5.8%，最终消费对经济增长的贡献率达到66.6%，比去年全年大幅提升。特别是服务消费明显恢复，3月份，全国服务业商务活动指数达56.9%，接触型、出行类消费快速回暖。线上消费保持增长，一季度实物商品网上零售额同比增长7.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.2%。居民消费意愿有所回升。

　　“这些都表明，一季度消费市场形势开局良好，为全年恢复和扩大消费打下坚实基础。但我们也注意到，消费持续回升的动力还有待进一步提振。”孟玮表示。

　　她透露，当前，国家发展改革委正在抓紧研究起草关于恢复和扩大消费的政策文件，主要是围绕稳定大宗消费、提升服务消费、拓展农村消费等重点领域，根据不同收入群体、不同消费品类的需求制定有针对性的政策举措，推动消费平稳增长。

　　孟玮还提到，下一步将下大力气稳定汽车消费，将加快推进充电桩和城市停车设施建设，大力推动新能源汽车下乡，鼓励汽车企业开发更适宜县乡村地区使用的车型。同时，加快实施公共领域车辆全面电动化先行区试点。

　　生产供给加快恢复

　　“今年以来，我们感到，地方、企业干事创业的精气神很足。”孟玮谈道。

　　在生产供给方面，孟玮介绍，前期受疫情影响较大的接触型聚集型服务业强劲复苏，生产性服务业增长较快，一季度服务业增加值同比增长5.4%，增速比上年四季度加快3.1个百分点。

　　同时，工业经济平稳增长，一季度规模以上工业增加值增长3.0%，加快0.3个百分点；其中原材料制造业、装备制造业生产稳中有升，消费品制造业由降转增。

　　从社会预期来看，3月份制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数分别为51.9%、58.2%，连续3个月位于荣枯线以上，产需两端持续扩张，市场预期稳定向好。物价总体平稳，就业稳中向好，城镇新增就业297万人，同比多增12万人，3月份全国城镇调查失业率降至5.3%。

　　谈及吸引和利用外资情况，孟玮表示，近期跨国公司高管密集来华，各地纷纷加大吸引外资力度，抓紧签约落地外资项目。在去年高基数的基础上，利用外资继续保持增长，高技术产业表现十分亮眼。

　　“这充分说明，中国仍然是全球最具吸引力的投资目的地之一。”孟玮说。

(责编：赵竹青、陈键)
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