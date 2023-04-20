原标题：构建数字化人才培养新模式

以“竞逐数海，领航未来”为主题的中国移动第二届“梧桐杯”大数据创新大赛总决赛近日在北京举行。本届大赛共吸引465所高校1892支团队报名参赛，收集作品10294件。来自浙江大学的608团队凭借“‘金色梧桐’老龄化社会下基于大数据的智慧养老服务基座平台”项目荣获大赛一等奖。

总决赛现场还发布了“鸿鹄展翅”数智人才高质量发展计划。根据计划，中国移动将基于鸿鹄校企合作平台，与国内多家知名高校开展深层次、多形式、全方位合作，强化数字技术产学研合作，推出企业实训实习、能力认证考评等一系列活动，持续培育输出优秀青年人才，构建数字化人才培养新模式，助力数字中国建设。

中国移动副总经理高同庆表示，为充分激活数据要素潜能，培育经济发展新动能，中国移动自主创建了“生态开放、技术先进、数据全面、安全可控”的梧桐大数据品牌，持续推进基于5G、算力网络、能力中台的新型信息服务体系构建，在业界首创大数据分布式协同计算架构，创新打造助力数字人才培育的鸿鹄校企合作平台，形成了具有中国移动特色的大数据价值生态。秉承“人才是推动数据产业发展的关键因素，创新是数据产业持续发展的核心驱动力”的理念，中国移动倾力举办“梧桐杯”大数据创新大赛，持续加速推动大数据、人工智能等领域成果转化，赋能大数据行业生态创新发展。

据了解，“梧桐杯”大数据创新大赛是行业内首个面向全球高校青年学生的大数据领域专业大赛。自2021年举办首届大赛以来，“梧桐杯”以创新引领创业、以创业带动就业，成功引入多位优秀青年人才并孵化了数十个优秀项目。本届大赛经过初赛、复赛、复活赛等阶段的激烈比拼，涌现出乡村振兴、智慧养老、诈骗干预、城市交通管理等领域极具孵化潜力的优秀方案。大赛还评选出2个二等奖，3个三等奖以及优秀奖若干。中国移动为获奖团队发放了投资孵化启动资金和招聘直通卡，以进一步持续推动产学研用融合与成果转化应用。（记者 操秀英）

(责编：赵竹青、陈键)

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