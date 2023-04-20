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农业银行：为老旧小区改造添砖加瓦

2023年04月20日15:23 | 来源：新华网
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原标题：农业银行为老旧小区改造添砖加瓦

　　城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程。为做好城镇老旧小区改造金融服务，农业银行积极对接住建部、地方住建委和财政局等相关部门，在同业中率先研发“城镇老旧小区改造贷款”专项信贷产品，同时契合场景金融，大力开展物业数字化转型金融服务。

　　农业银行按照“风险可控、商业可持续”的原则，持续推动老旧小区改造业务落地。截至3月末，农行湖北、江西、江苏、安徽等12家分行共审批城镇老旧小区改造贷款120笔，金额超180亿元，涉及近6500个小区、近92万户；实现投放106笔，贷款金额130亿元，较年初增长46亿元，增速54%，规模和增速均居同业前列。

　　农业银行创新金融服务模式支持城镇老旧小区改造，获住建部高度认可。农业银行支持的湖北省当阳市老旧小区改造、浙江省绍兴市越城区老旧小区改造、福建省南平市延平区老旧小区改造等多个项目，成为金融机构支持老旧小区改造的典型案例。

　　在湖北省，农业银行独家为当阳市老旧小区改造项目提供6亿元贷款支持，被湖北省政府总结为“当阳模式”。据悉，“当阳模式”主要采取政府统筹、连片整治、分类收益模式，通过“片区化”推进，实现改造项目全覆盖；通过“金融化”筹资，实现长周期贷款；通过“市场化”运作，实现项目收支平衡，实现了百姓受益、多方共赢。

　　为了更好地服务城镇老旧小区改造，农业银行在贷款、产业基金、专项债投资、债券承销及投资、租赁融资等对公业务，以及个人贷款、银行卡、掌银、存款、理财产品等个人业务方面为老旧小区改造及社区居民生活提供全方位金融服务。同时，农业银行积极对接老旧小区物业管理公司，提供物业费、停车费，水、电、燃气费等业务的主动缴费或委托代扣等金融服务。

　　下一步，农业银行将积极履行社会责任，持续聚焦民生保障项目，不断创新金融产品和服务方式，继续加大对城镇老旧小区改造的金融支持力度，有效推进城市更新和城镇化高质量发展，为促进房地产业向新发展模式转型贡献智慧和力量。

(责编：曹淼、李源)
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