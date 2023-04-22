本报记者 孔德晨

4月21日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2023年一季度中国外汇收支情况。国家外汇管理局有关负责人表示，面对复杂的外部环境，中国外汇市场开局平稳，人民币汇率小幅升值，跨境资金流动更趋均衡。未来，在宏观经济基本面和外汇市场内在韧性双重支撑下，外汇市场更有条件、更有基础保持稳定。

企业外汇融资基本平稳

“今年一季度，按美元计价，银行结汇5460亿美元，售汇5613亿美元，结售汇逆差153亿美元。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，一季度，中国外汇收支状况主要呈现以下特点：

跨境资金流动总体稳定。银行代客涉外收支顺差342亿美元，银行结售汇逆差153亿美元。综合考虑其他供求因素后，外汇市场供求保持基本平衡。

经常账户跨境资金流动表现稳健，资本项下资金流动平稳有序。一季度，货物贸易项下资金净流入仍处于较高水平；服务贸易资金净流出同比有所增长，主要是居民跨境出行恢复带动旅行支出增长；外商来华直接投资保持净流入，外资投资境内证券总体呈现净流入，中国对外直接投资和对外证券投资保持合理有序的发展态势。

售汇率延续近一年来的稳定水平，企业外汇融资基本平稳。一季度，衡量购汇意愿的售汇率即客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为68%，与2022年四季度基本持平。2022年二季度以来，每个季度的售汇率均保持在68%左右。从外汇融资看，截至今年2月末，中国企业等市场主体的境内外汇贷款余额2810亿美元，较2022年末增加97亿美元。

结汇率较2022年四季度略有上升，境内外汇存款余额基本稳定。衡量结汇意愿的结汇率即客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为64%，较2022年四季度略升1个百分点。截至今年2月末，中国企业等市场主体的境内外汇存款余额6406亿美元，较2022年末增加65亿美元。

外汇储备规模保持基本稳定。截至今年3月末，中国外汇储备规模为31839亿美元，较2022年末增加562亿美元，主要是受汇率折算、资产价格变化等估值因素影响。

外商在华投资回报率稳定

谈及近年来外商直接投资（FDI）情况，王春英表示，中国吸收外商直接投资在全球表现突出，近10年相关资金净流入规模居世界各国前列。“从全球范围看，中国一直是全球外商直接投资主要目的地。外商在中国投资能够共享中国经济高质量发展的投资红利、转型红利以及市场红利。这样的投资可以实现双赢。”王春英说。

外商在华投资回报率稳定，在全球范围处于较高水平。据测算，近5年中国的FDI投资收益率是9.1%，欧美是3%左右，巴西、南非、印度等新兴经济体是4%—8%左右。

王春英表示，中国基础设施完善，产业链供应链体系完整稳定，制造业产能居全球首位，劳动力素质较高，这些都继续为跨国公司创新发展提供了非常好的基础。同时，中国经济逐步向高质量发展转变，新的增长点不断涌现，科技创新发展、服务业扩大开放等相关领域的外资流入明显增多。

“近期我们看到，部分外国商会和全球管理咨询公司调查显示，随着中国经济恢复向好，外商在华投资信心进一步增强，更加看好中国的经济发展前景，我们判断未来外资仍然会稳步投资中国市场。”王春英说。

外汇市场韧性逐步增强

当前，全球经济下行风险增加，主要发达经济体货币政策紧缩幅度放缓，国际金融市场形势仍存在不确定性因素。中国外汇市场的良好开局能否持续？

王春英认为，中国经济恢复向好，进一步夯实外汇市场平稳运行的内部基础。根据国际货币基金组织的预测，中国今年GDP增长5.2%，这个预测值比去年高2.2个百分点。全球知名投行纷纷调高对中国经济增长预期，多数在6%以上。相对而言，主要发达经济体的经济下行压力加大，2023年全球经济增长预测值是2.8%，比去年下降0.6个百分点。

“同时，中国坚定不移深化改革，扩大高水平对外开放，稳外资、稳外贸的政策持续推进，会进一步增强对外汇市场平稳运行和健康发展的支撑作用。”王春英说。

此外，外汇市场韧性逐步增强，可以更好适应外部环境变化。王春英表示，人民币汇率弹性增强，市场主体对于汇率双向波动的认识、认知进一步深化，汇率预期更加平稳，汇率调节国际收支和宏观经济自动稳定器作用更加明显。人民币在跨境使用中的占比不断上升，2022年接近50%，今年一季度占比进一步提升，这有助于降低在跨境交易中货币错配风险。汇率风险中性理念不断普及推广，更多企业了解汇率风险管理的知识，对于汇率波动的适应性明显增强。

“总的来看，外汇市场成熟度和市场主体理性程度不断提升，已经形成外汇市场稳定的内在积极因素。”王春英说。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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