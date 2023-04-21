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强冷空气继续影响我国 部分地区迎来“俯冲式降温”

2023年04月21日18:41 | 来源：人民网
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人民网北京4月21日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，强冷空气目前正在影响我国，昨日，由于降温剧烈，新疆西部、甘肃陇中、宁夏、陕西北部、内蒙古中部、山西北部等地甚至出现小到中雪（雨）或雨夹雪天气。

中央气象台首席预报员孙军表示，目前，冷空气的前锋已经移到长江中下游地区。冷空气自18日开始，从新疆自西向东移动，新疆、西北地区东部、华北、东北、黄淮、江淮、西南地区东部等地受其影响，出现了明显的大风降温天气。

在气温方面，我国多地降温较剧烈，气温普遍下降6℃至10℃。西北地区东部、华北西部等地，最低气温下降了6℃至12℃，最高气温下降更加明显，达到10℃至14℃，局地最高气温降幅达到20℃以上。这些地方也普遍出现了5级至7级大风，阵风8级至10级，新疆山口达到12级阵风，东部海区也出现了7级至8级大风，阵风9级至10级。

在冷空气影响过程中，我国中东部地区出现大范围降水。目前，西北地区东部、华北西部、西南地区东部出现明显的降水。过去24小时，四川盆地、贵州等地出现暴雨和大暴雨，西北地区东部、华北西部出现小到中雨雪，局部地区出现了大雪，尤其是内蒙古中部、山西北部、陕西北部出现了大雪，局部地区出现暴雪，甚至大暴雪。

孙军预测，23日冷空气将影响长江中下游以南地区，江南西部、华南西部等地降温比较明显，西北地区东南部、江汉、江南西部、华南西部等地还会有4℃至8℃的降温，局地降温幅度超过10℃，也伴有一些大风。到24日，这股冷空气的影响将基本结束。

“但南北方降水的持续时间会比较长。在淮河以北，西北东部、华北、黄淮、江淮等地的降水将持续到24日，大部地区有小到中雨雪，局部地区有大雨雪。山西的降雪区域可能还会向南移，山西中北部、陕西北部、内蒙古中部部分地区将有中到大雪，局地暴雪或大暴雪。在淮河以南，四川盆地、江南、华南、云贵等地将有中到大雨，局地暴雨或大暴雨，还会伴有强对流天气，降水要持续到26日。”孙军说。（实习生宋嘉琦对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、高雷)
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