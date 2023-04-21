人民网北京4月21日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，目前，大风、雨水等强冷空气正在影响我国，预计今明两天，随着冷空气南下，将出现冷热逆转，降温会非常显著。

“4月下旬出现这种强冷空气过程还是比较常见的。在我国春季，冷暖空气活跃，冷空气的强度往往会比较强。”对此，中央气象台首席预报员孙军表示，在冷空气来临之前，我国大部地区一般都是受暖湿气流控制，气温上升比较快，升温幅度也比较大，在冷空气来临之后，带来的降温就会比较明显，最高气温降20℃也会时常见到。

孙军认为，这次过程有一个不同点，就是风雨、降温相结合。尤其是北方地区，降水比较明显，甘肃东部、陕西、山西和内蒙古中部等地出现了小到中雨，局地大雨，而且降水时间也比较长，20日至24日的5天累计雨量较大。像陕西、山西等地，此次过程的累计降雨量达到甚至超过50毫米，接近甚至超过常年同期。

“这次冷空气影响我国大部地区，南方地区受影响比较大，气温也比较低。”孙军说，未来几天全国平均气温与常年同期相比明显偏低，预计偏低2℃以上，在南方部分地区可能会达到倒春寒标准。

孙军提醒，北方多地仍有降水出现，其中甘肃、山西等地降水量大，要注意防范对交通、农业的不利影响。受冷空气影响，气温降幅较大，尤其是由前期的偏暖转为后期阴冷，再加上降水和大风，可能会引起身体不适，引发感冒。大家要及时调整着装，注意保暖。

(责编：杨曦、高雷)

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