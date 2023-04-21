人民网北京4月21日电 （记者王震）4月20日，以“数字驱动 智能未来”为主题的2023泰尔英福合作伙伴大会在上海举办。会上，由中国信通院工业互联网与物联网研究所、泰尔英福联合80多家标识产业建设单位共同参与的《工业互联网标识产业发展报告（2022）》（以下简称《报告》）正式发布。

中国信息通信研究院院长余晓晖在致辞中表示，工业互联网是新一代信息通信技术与工业乃至实体经济深度融合的新型基础设施、应用模式和新兴业态，工业互联网标识解析体系是工业互联网新型基础设施的重要组成，是立足我国产业发展需求和国际发展趋势的创新探索。

据悉，工业互联网标识解析体系自2018年启动建设以来，吸引并孵化了一批有创造力的企业，国家顶级节点体系全面建成，二级节点累计建设284个，覆盖全国31个省级行政区、40个行业，实现产品设备、过程流程和产业协同层面的全覆盖。《报告》从应用、技术、政策、运营四个维度对以上问题进行了深入分析并提出对策建议，为产业发展和从业企业提供参考。

中国信通院工业互联网与物联网研究所所长、泰尔英福董事长金键表示，标识在数字化进程中发挥越来越重要的作用。未来，期待能够围绕标识与数字化，推进标识在更广范围、更深程度、更高水平得到应用。

会上，Tecosystem合作伙伴计划正式启动，将致力于加强不同行业之间的合作和交流，形成互联互通的创新生态系统，促进资源共享和价值互换。

大会由上海市经济和信息化委员会、上海市通信管理局、中国通信学会、中国互联网协会指导，北京泰尔英福科技有限公司主办。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经