数据来源：商务部

制图：沈亦伶

本报北京4月21日电 （记者罗珊珊）记者近日从商务部获悉：今年1—3月，全国实际使用外资4084.5亿元，同比增长4.9%。吸收外资实现了“开门稳”。

新设外资企业较快增长。今年，商务部启动“投资中国年”招商引资系列活动，各地纷纷加大了“走出去”“请进来”招商力度，1—3月，新设外商投资企业超过1万家，同比增长25.5%。

引资质量持续提升。外资研发中心、制造业引资、新版《鼓励外商投资产业目录》等政策效应逐步显现，我国引资结构持续优化。1—3月，高技术产业实际使用外资1567.1亿元，同比增长18%。其中，电子及通信设备制造、科技成果转化服务、研发与设计服务、医药制造领域引资分别增长55.7%、50.3%、24.6%和20.2%。

部分国家和地区对华投资大幅增长。今年1—3月，法国、德国对华投资同比分别增长635.5%和60.8%。此外，英国、加拿大、日本、瑞士、韩国对华投资也分别增长了680.3%、179.7%、47.7%、47.4%和36.5%，“一带一路”沿线国家投资增长27.8%。

外资大项目加快落地。重点外资项目工作专班发挥作用，进一步加强常态化交流、针对性服务、精准式招商联动协调机制，推动重点外资项目落地建设。

《 人民日报 》（ 2023年04月22日 01 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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