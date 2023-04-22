本报记者 葛孟超

“我国外汇市场开局平稳，人民币汇率小幅升值，跨境资金流动更趋均衡。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在国新办4月21日举行的一季度外汇收支数据情况新闻发布会上表示。

从银行结售汇数据看，一季度，银行结汇5460亿美元，售汇5613亿美元；从银行代客涉外收付款数据看，一季度，银行代客涉外收入14850亿美元，对外付款14508亿美元。一季度我国外汇收支状况呈现以下特点：跨境资金流动总体稳定，银行代客涉外收支顺差342亿美元，银行结售汇逆差153亿美元；经常账户跨境资金流动表现稳健，资本项下资金流动平稳有序；售汇率延续近一年来的稳定水平，企业外汇融资基本平稳；结汇率较去年四季度略有上升，境内外汇存款余额基本稳定；外汇储备规模保持基本稳定。

我国外汇市场总体实现了良好开局：人民币汇率更加稳健、市场预期保持稳定、外汇市场的供求自主平衡。“我们认为，近年来我国货物和服务贸易发展提质增效，有助于经常账户保持合理规模顺差，将继续为外汇市场平稳运行提供有力支撑。”王春英说。

人民币汇率双向波动，小幅升值。截至4月20日，境内人民币对美元汇率比上年末升值1%。根据中国外汇交易中心的货币篮子测算，人民币多边汇率指数上涨1.3%，同期新兴市场货币指数上升1.1%。3月中旬以来，国内主要经济指标稳定向好，主要发达经济体货币政策紧缩幅度也在缩小，节奏在放缓，人民币汇率总体稳中有升。

近年来中国一直是外商直接投资（FDI）的主要目的地，今年一季度外商直接投资继续保持净流入。王春英分析，一方面是因为我国宏观大局稳定且近10年经济保持中高速增长，外企在华投资回报率稳定，在全球范围内都处于较高水平；另一方面，我国国内消费市场潜力巨大，为外资提供了广阔的发展空间。同时，我国基础设施完备，产业链供应链体系完整稳定，经济迈向高质量发展，新的经济增长点不断涌现，这些对外商直接投资都具有较强的吸引力。

近年来外资投资人民币资产规模总体上升，中国逐步成为新兴经济体吸收证券投资的主力。王春英表示，人民币资产具有综合回报稳定、投资价值高、多元化配置需求比较强等特点，吸引境外投资者稳步投资我国证券市场。第一，人民币的币值稳定，境外投资者持有人民币资产汇兑影响相对平稳。第二，人民币资产在全球具有分散化投资价值，可以更好地满足境外投资者多元化配置需求。第三，人民币债券价格稳定、投资回报稳定。第四，中国国内股票估值低，投资前景良好。

稳外贸方面，王春英表示，外汇局深入推进改革开放，以高质量的便利化政策促进对外贸易增长。

第一，推进优质企业贸易外汇收支便利化政策扩面提质。去年，优质企业贸易收支便利化政策已覆盖全国，惠及更多中小优质企业。截至3月底，全国办理优质企业贸易收支便利化业务规模已经达到1.4万亿美元。第二，促进跨境贸易投融资高水平开放。支持更多高新技术和专精特新企业在一定额度内自主借用外债，拓宽企业融资渠道。到去年底，已有17个省份的企业利用便利化额度自主借入外债，平均利率为2.4%，显著降低了企业融资成本。同时，实施一次性外债登记试点，取消试点企业外债逐笔登记要求，便利企业在外债额度内灵活借还。构建完善跨国公司本外币一体化资金池，大幅节省跨国公司财务成本，提升银企业务办理效率。第三，继续提升企业汇率风险管理水平。第四，不断拓展跨境金融服务平台应用场景。当前跨境金融服务平台已经有7个融资类和3个便利化的应用场景，参与银行有500多家，完成融资金额2500亿美元，便利化付汇金额超过8800亿美元。

《 人民日报 》（ 2023年04月22日 04 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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