本报记者 邱超奕

记者日前从民航局获悉：一季度，民航业持续恢复、逐步向好。民航局航空安全办公室副主任李勇介绍，一季度，全行业共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7%，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6%，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点。

看客运，国内航空客运规模恢复至疫情前约九成。一季度，全行业共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9%，旅客运输规模相当于2019年同期的80%，较2022年四季度大幅提升51个百分点。分航线结构看，国内航线完成1.26亿人次，同比增长66.6%，规模相当于2019年同期的88.6%；国际航线完成224.2万人次，同比增长717%。随着国际客运航班的持续恢复，3月份，国际航线旅客运输量已恢复至疫情前同期的18.1%。

民航局运输司副司长徐青分析，今年以来，国际客运航班稳步增加，特别是2023年夏秋航季换季进一步带动国际航班加速恢复，比如，4月10日至4月16日实际执行的国际客运航班量已达2242班，是实施“乙类乙管”常态化防控前一周（1月2日至1月8日）的4.7倍，恢复至疫情前的29.4%，通航59个国家，恢复至疫情前的82%。下一步，民航局将继续及时审批中外航空公司新增和恢复国际航班申请，保障国际客运航班平稳有序恢复。

看货运，国际货运规模仍高于疫情前水平。一季度，全行业共完成货邮运输量149.4万吨，规模相当于2019年同期的89%，较2022年四季度提升19.8个百分点。其中，国际航线完成57万吨，较2019年同期增长5.5%。

中国民航大学航空经济研究所所长李晓津表示，无论是国内航班还是国际航班，均呈现逐月环比增长、加速恢复的态势。当前，国际航班恢复水平还有待提升。李晓津认为，相比国内航班，恢复国际航班需要各方做更多准备，包括机组人员、地面保障、空管协议、旅客出境手续等，相信随着暑期来临，各项准备日益完善，国际航班将恢复到更加理想的程度。

伴随着民航运输显著恢复，旅游出行等消费需求加快回暖。在去哪儿平台上，3月份杭州、成都、三亚、大理等旅游目的地的机场进出港预订量均达到2019年同期的120%以上。“旅游市场恢复好于预期。”去哪儿大数据研究院副院长郭乐春说，“市场逐渐升温，3月本是出行淡季，但旅游市场呈现‘淡季不淡’的特点。”

《 人民日报 》（ 2023年04月22日 04 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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