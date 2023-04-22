本报记者 黄 超

为进一步减轻家庭经济困难高校毕业生负担，国务院近日召开常务会议决定，继续免除今年及以前年度毕业的贷款学生今年内应偿还的国家助学贷款利息，本金部分可再申请延期1年偿还，延期贷款不计罚息和复利。4月21日，国新办举行政策例行吹风会，财政部、教育部相关负责人介绍有关情况。

“不让一个学生因家庭经济困难而失学”是党和政府的庄严承诺。2020年起，相关部门已连续4年对国家助学贷款政策进行调整和完善。据介绍，2022年国家实施助学贷款免息及本金延期偿还政策以来，共免除贷款利息19.5亿元，惠及379万人。高校毕业生自主申请延期偿还本金累计5.9亿元，惠及10万人。

今年，全国高校毕业生人数已经突破1100万，就业压力增大。“为确保就业大局稳定，综合考虑上年政策实施效果等因素，决定延续实施国家助学贷款免息及本金延期偿还政策。”财政部相关负责人表示，今年预计免除贷款利息23.25亿元，可申请延期偿还的本金规模约55亿元，惠及约400万名高校毕业生，助力贷款学生缓解经济负担和就业压力，并有效帮助贷款学生维护个人信用记录，促进其顺利就业。

本次免除利息和延期偿还本金的对象为2023年及以前年度毕业、在2023年内应偿还本金或利息的贷款学生。在通知印发前，少部分已经结清国家助学贷款的毕业生，鉴于合同已经终结，不纳入此次政策范围。

“免除的利息，是贷款学生2023年内个人应支付的国家助学贷款利息，包括以前年度逾期贷款在2023年内产生的罚息。可申请延期偿还的本金，是贷款学生2023年内应偿还的国家助学贷款本金。”教育部相关负责人表示，本次免除利息，贷款学生不需申请，由承办银行直接办理。

教育部已与承办银行进行充分沟通，在总结借鉴去年工作经验的基础上，提前做好了相关工作准备。一方面，优化业务办理流程，充分利用信息技术手段提高受理效率，让贷款学生尽快享受政策红利。另一方面，及时跟踪统计此次政策执行情况，安排专人收集政策执行中贷款学生咨询频率高、反映集中的问题，及时主动回应，确保政策落实落细。

当前，我国在高等教育阶段形成了政府主导、学校和社会积极参与的“奖、贷、助、补、免、勤”全方位资助体系。针对免息及本金延期政策到期后，仍然可能存在部分贷款学生因为各种困难无力偿还贷款的情况，国家助学贷款政策在政策设计上已经做出相关安排。据介绍，2015年开始，国家建立助学贷款还款救助机制。对于因病丧失劳动能力、家庭遭遇重大自然灾害、家庭成员患有重大疾病以及经济收入特别低的毕业贷款学生，如确实无法按期偿还贷款，可向经办机构提出救助申请，提供相关书面证明，经办机构核实后，启动还款救助机制为其代偿应还本息。

此外，还有一些与国家助学贷款联动的资助政策。比如，对符合条件的基层就业贷款学生，实行贷款代偿。鼓励应届毕业的贷款学生到中西部地区和艰苦边远地区基层单位就业，为区域发展提供人才支持和智力支撑。财政对这些贷款学生予以贷款代偿。再如，对服兵役的贷款学生予以资助。支持贷款学生响应国家号召，积极应征入伍服兵役，投身国防建设。中央财政帮助符合条件的贷款学生偿还贷款。

财政部相关负责人表示，为推动政策及时落地、应享尽享，已会同教育部等部门迅速行动，于近日印发通知，明确政策内容。与此同时，将继续用好和创新助学贷款的政策工具，扎扎实实让政策红利惠及高校毕业生，做好就业服务工作。

《 人民日报 》（ 2023年04月22日 04 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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