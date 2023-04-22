本报上海4月21日电 （记者谢卫群）30年期国债期货21日上市。至此，我国覆盖国债收益率曲线的国债期货产品体系基本建立，债券发行、交易、风险管理三位一体的市场架构初步形成，“短—中—长—超长”的国债期货产品体系已经形成。

国债期货是指买卖双方通过有组织的交易场所，约定在未来特定时间，按预先确定的价格和数量进行券款交收的国债交易方式。国债期货具有可以主动规避利率风险、交易成本低、流动性高和信用风险低等特点。

谈到30年期国债期货的意义，中国证监会副主席方星海评价，它有助于促进超长期国债发行，加力提效积极财政政策；有助于改善长期债券市场流动性，进一步健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，提升国债收益率曲线的基准定价作用；有助于改善长期债券市场投资环境，增强机构投资者风险管理能力，提升财富管理水平。

2013年9月6日，5年期国债期货在中国金融期货交易所上市，场内利率风险管理工具应运而生。2015年、2018年，10年期、2年期国债期货相继上市。10年间，国债期货市场规模稳步增长，功能发挥日益显现，成为金融服务实体经济的标杆性产品。

《 人民日报 》（ 2023年04月22日 04 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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