30年期国债期货上市
有助于加力提效积极财政政策
2023年04月22日05:41 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报上海4月21日电 （记者谢卫群）30年期国债期货21日上市。至此，我国覆盖国债收益率曲线的国债期货产品体系基本建立，债券发行、交易、风险管理三位一体的市场架构初步形成，“短—中—长—超长”的国债期货产品体系已经形成。
国债期货是指买卖双方通过有组织的交易场所，约定在未来特定时间，按预先确定的价格和数量进行券款交收的国债交易方式。国债期货具有可以主动规避利率风险、交易成本低、流动性高和信用风险低等特点。
谈到30年期国债期货的意义，中国证监会副主席方星海评价，它有助于促进超长期国债发行，加力提效积极财政政策；有助于改善长期债券市场流动性，进一步健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，提升国债收益率曲线的基准定价作用；有助于改善长期债券市场投资环境，增强机构投资者风险管理能力，提升财富管理水平。
2013年9月6日，5年期国债期货在中国金融期货交易所上市，场内利率风险管理工具应运而生。2015年、2018年，10年期、2年期国债期货相继上市。10年间，国债期货市场规模稳步增长，功能发挥日益显现，成为金融服务实体经济的标杆性产品。
《 人民日报 》（ 2023年04月22日 04 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 一季度人民币汇率双向波动小幅升值 企业要树立汇率风险中性理念
- 人民网北京4月21日电 （记者杜燕飞）“今年一季度，我国外汇市场总体实现了良好开局，人民币汇率更加稳健、市场预期保持稳定、外汇市场供求自主平衡。”今日，在国新办举行的2023年一季度外汇收支数据新闻发布会上，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，今年前两个月，特别是春节前后，受内外部经济、金融因素和季节因素影响，人民币汇率呈现双向波动。…
- 评论
- 关注