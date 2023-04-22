本报北京4月21日电 （记者王珂）商务部电子商务司负责人21日表示，一季度我国网络零售市场规模总体稳步增长。国家统计局数据显示，一季度全国网上零售额3.29万亿元，同比增长8.6%。其中，实物商品网上零售额2.78万亿元，同比增长7.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.2%。

据商务大数据对重点电商平台监测，一季度全国网络零售市场主要呈现以下特点：

部分品类商品销售实现快速增长。18类监测商品中有6类增速超两位数。其中，金银珠宝、通讯器材同比分别增长28.1%和18.5%。

各地区网络零售增速加快。一季度，中部、东部、西部和东北地区网络零售额同比分别增长11.3%、8.6%、6.9%和3.7%，比1—2月分别加快1.9、2.4、1.5和4.1个百分点。

在线服务消费明显回暖。接触型、出行类服务消费恢复加快。一季度，在线餐饮销售额同比增长17.1%，监测范围内所有省级行政区的在线餐饮销售额同比增速均超7%。在线销售的旅游产品和景点门票、在线文娱销售额同比分别增长115.8%和19.2%。

农村网络零售增势较好。一季度，全国农村网络零售额达5233.4亿元，同比增长8.8%，增速较去年同期提升3.4个百分点。

电商新业态新模式蓬勃发展。一季度，重点监测的电商平台累计直播场次数超4300万场，累计观看人次超3600亿人次，直播商品数超3400万个，活跃主播数超200万人。

《 人民日报 》（ 2023年04月22日 05 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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