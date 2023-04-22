“推动共同富裕浙江实践研讨会暨媒体行动”在杭州举行
2023年04月22日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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本报杭州4月21日电 （记者刘军国）4月21日，由中央广播电视总台主办的“推动共同富裕浙江实践研讨会暨媒体行动”在杭州举行。中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄，浙江省委书记、省人大常委会主任易炼红出席并致辞。
本次研讨会以“治国之道 富民为始”“大道之行 天下为公”为题举行了圆桌研讨。与会嘉宾就“浙江进一步缩小城乡差距”“健全完善农村商贸流通体系”等话题进行充分讨论，深入探讨高质量发展建设共同富裕示范区的实践价值。
《 人民日报 》（ 2023年04月22日 05 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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