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上海全面实施智能工厂领航计划

2023年04月22日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报上海4月21日电  （记者沈文敏）未来3年，上海将全面实施智能工厂领航计划，建设200家智能工厂、20家标杆性智能工厂。这是2023上海车展同期举办的“百场万企  共话智能”汽车产业高质量创新发展论坛上传出的信息。

　　据介绍，上海市100家智能工厂中有22家是汽车领域企业。今后，上海将继续加大智能工厂建设推进力度，推进智能制造评估诊断“全覆盖”。未来3年，上海智能工厂领航计划将实现3个全覆盖（智能工厂评估诊断、重点区域数字化网络化、六大重点产业链主企业智能化水平等级），达成5个核心指标倍增（智能制造标准制修订数、智能制造装备产业规模、应用场景推广数、工业机器人产量、智能制造新技术突破数）。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月22日 05 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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