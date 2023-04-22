本报北京4月21日电 （记者王浩）记者从水利部获悉：截至目前，环北部湾广东水资源配置工程沿线已开工建设的工区达48个，工程设计、监理、施工、管材生产、检测等43家参建单位全面进场，约3000人、460多台大型机械设备进场作业，工程进入全线施工阶段。

环北部湾广东水资源配置工程是国家水网骨干工程、国家150项重大水利工程之一，是广东历史上引水流量最大、输水线路最长、建设条件最复杂、总投资最高的跨流域引调水工程。

该工程北起广东云浮市郁南县西江干流地心村，南至广东湛江市徐闻县大水桥水库，横跨云浮、阳江、茂名、湛江4市，输水线路总长490.33公里，总投资614.56亿元，总工期96个月，工程建成后将系统性解决粤西4市水资源短缺问题，惠及沿线约1800万人。

《 人民日报 》（ 2023年04月22日 04 版）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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