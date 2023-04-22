新华社海口4月21日电 中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清17日至19日在海南三亚、儋州、海口调研时强调，海南政法机关要认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，着力服务发展、保障安全，推动海南自由贸易港建设行稳致远。

调研期间，陈文清到公安社管平台指挥中心、基层法庭、检察室、边检执勤点、反走私综合执法站、司法所等政法单位，了解政法机关开展主题教育、保障自贸港安全等工作情况。陈文清指出，海南政法机关和广大干警坚持党对政法工作的绝对领导，忠诚履职、努力奋斗，全力做好各项工作，扎实有效维护安全稳定，为服务党和国家工作大局作出了贡献。

陈文清要求，海南政法机关要认真落实党中央部署，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为开展主题教育核心要求，进一步统一思想、统一意志、统一行动。要深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习中国式现代化理论，深入学习习近平法治思想、总体国家安全观和习近平总书记对政法工作的重要指示精神，学深悟透、指导实践。要在政法领域推动全面从严治党向纵深发展，着力锻造政法铁军。中央政法委近日就贯彻党中央部署、扎实推进主题教育提出具体要求，要结合实际全面落实理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点措施，确保主题教育有章有法、取得实效。

陈文清强调，政法机关要积极主动服务海南自由贸易港建设大局，加快构建风险防控体系，保障2025年封关运作安全。要深入学习党中央对海南自由贸易港建设的部署要求，加紧制定工作方案。要加强法治建设，全面推进立法、执法、司法、守法，加快构建与自由贸易港建设相适应的法治体系。要加强人才建设，对照自由贸易港建设需求，强化教育培训，不断提升政法队伍专业素养和能力。要加强科技建设，不断提高服务自由贸易港建设的科技应用能力。要加强模拟演练，不断完善预案，提高实战能力。各级领导干部要严格依法办事，不断提高运用法治思维和法治方式开展工作的能力。

《 人民日报 》（ 2023年04月22日 02 版）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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