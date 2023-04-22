据新华社深圳电 （记者王丰）今年以来，深圳经济生产企稳回升。日前发布的一季度各项经济数据显示，深圳在投资、消费、出口等各领域展现出充足的活力和信心。

全社会用电量实现“新增长”，显示深圳生产制造和消费领域全面复苏。南方电网深圳供电局的数据显示，今年一季度，深圳市全社会用电量205.4亿千瓦时，同比增长2.1%，其中第三产业用电量同比增长9.6%。生产制造领域的用电量也大幅攀升。在第二产业中，光伏设备及元器件制造行业用电量同比增长23.7%，新能源车整车制造业同比增长21.9%，计算机制造业同比增长10.3%。

商事主体实现“新突破”，显示投资热度越来越高。数据显示，截至今年3月底，深圳市商事主体突破400万户，同比增长4.61%。其中，今年第一季度新设商事主体10.56万户，同比上升19.95%。今年一季度，深圳新登记外资企业972户，同比上升11.21%。

“新三样”产品出口成为新动能，引领外贸快速增长。今年一季度，深圳进出口总值7967.6亿元，同比增长7.4%。其中，以电动载人汽车、太阳能电池、锂电池为代表的外贸产品，正成为深圳出口的“新三样”，海外订单源源不断，出口高速增长。深圳海关数据显示，今年一季度，深圳市出口电动载人汽车50.6亿元、出口太阳能电池7.9亿元、出口锂离子蓄电池161亿元，分别同比增长13.8倍、85.9%、75.3%。

(责编：鲁婧、李楠桦)

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