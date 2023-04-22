本报北京4月21日电 （记者王俊岭）21日，30年期国债期货在中国金融期货交易所正式挂牌上市。作为金融市场重要风险管理工具，30年期国债期货上市将满足长期资金的风险管理需求，更好支持重大的长周期项目投资。

据了解，30年期国债期货合约与此前上市的国债期货品种规则基本一致，合约标的为面值100万元人民币、票面利率3%的名义超长期国债，挂牌合约月份为最近的三个季月，每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的±3.5%，最低交易保证金为合约价值的3.5%。

目前中国新发行的国债期限主要为1年期及以下、2年期、3年期、5年期、7年期、10年期、30年期和50年期。此前，2年期、5年期和10年期三大关键期限的国债期货已在中国金融期货交易所上市交易，30年期国债期货上市将弥补超长期国债市场风险管理工具的空白，形成“短—中—长—超长”国债期货市场体系。

(责编：鲁婧、李楠桦)

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