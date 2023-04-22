西江“黄金水道”船闸过货量
一季度实现两位数增长
2023年04月22日08:08 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社南宁4月21日电 （记者黄浩铭）记者从广西北部湾国际港务集团有限公司了解到，今年一季度，北部湾港集团旗下广西西江开发投资集团有限公司所属船闸累计过货量5379.79万吨，同比增长11.37%；联合调度船闸累计过货量6800.15万吨，同比增长16.43%。
据悉，长洲船闸作为西江航运干线最后一个梯级船闸、西江“黄金水道”的“咽喉”，自2020年起连续3年年过闸货运量突破1.5亿吨。
广西西江开发投资集团有限公司董事长陈定松介绍，西江航运利用北斗卫星导航系统，“水上ETC”让船舶实现不停船报闸和缴费、一次报闸全线通过。西江流域安装了船载北斗智能终端的船舶超过5400艘，船舶运力达到1270.92万吨，占西江流域经常过闸运力的91.87%。
(责编：鲁婧、李楠桦)
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