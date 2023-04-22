本报北京4月21日电 （记者严冰）4月21日，中国国际航空股份有限公司正式开通西安—阿斯塔纳航线，当天上午，国航在西安举行国航西安—阿斯塔纳首航仪式。当晚，首航航班从西安咸阳国际机场启程前往阿斯塔纳。

西安—阿斯塔纳航线是国航在西安开通的首条赴哈萨克斯坦定期远程国际航线，航班号为CA791/2，每周两班。西安—阿斯塔纳直飞航线的开通是国航服务共建“一带一路”及区域协调发展的新起点、新举措，将为中国与中亚之间开拓更为便捷的空中通道。2013年以来，国航积极践行共建“一带一路”，陆续开通运营“一带一路”航线60条，联通26个国家，通航36个城市。

(责编：鲁婧、李楠桦)

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