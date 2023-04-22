香港理大人工智能机器人实验室。

香港理工大学供图

本报电 （钟欣）香港理工大学（理大）人工智能机器人实验室近日正式启用。

该实验室总面积达1800平方米，配置先进机械臂、机器人、自动导引车、无人机，以及人工智能机器人和工业4.0相关的学习套件，可用于探究协作式机器人应用开发、部件制造、控制系统设计、自主系统开发、机器人智能化与人工智能算法设计等领域。实验室启用后将进一步加强学校科技教育水平，并促进学生及科研人员共同创造和创新。

理大行政副校长卢丽华表示，理大一直致力推动全人教育，并重视创新创业，培育社会所需的人才，多年来支持理大学者、研究人员、校友和学生创业，为不同阶段的初创公司提供全方位支援，令科研成果走出校园，落地转化，造福社会。理大与海柔创新合作于实验室设置了海柔创新的仓库自动化解决方案，不但有助大学研发技术，更可以让同学学习创新智能技术的应用。

据介绍，人工智能机器人实验室目前已有15个理大项目团队进驻，分别研究将人工智能和机器人科技应用于医疗、复康、体育科技、工程、能源、计算机及可持续发展等不同范畴。

(责编：鲁婧、李楠桦)

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