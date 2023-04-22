南京海关：

我公司是一家丝绸生产企业，主要生产丝绸面料、床上用品、真丝睡衣、蚕丝被等产品，之前一直都是面向国内市场销售，现在想尝试出口海外市场，请问应该做哪些准备？报关时应如何进行归类和规范申报？

南京某丝绸生产企业负责人 张先生

张先生：

您好！贵公司在出口前需要完成海关进出口货物收发货人备案，并提前了解各类丝绸制品所对应的海关归类、规范申报等注意事项，具体为您介绍如下：

■ 如何申请海关进出口货物收发货人备案？

目前海关进出口收发货人备案已实现“全程网办”，企业获得市场主体资格后，可通过国际贸易“单一窗口”“互联网+海关”或“多证合一”政务服务平台向所在地海关申请备案。如符合备案要求的，海关将在3个工作日内完成备案，企业可通过系统查询备案登记情况。

■ 常见的出口丝绸制品归类指引

丝绸属于纺织物，根据《商品名称及编码协调制度》，纺织物按照加工方法的不同，分为机织物、针织物、非织造布、编结物等，不同纺织物的结构各不相同。因此，丝绸制品的归类首先要根据其结构特征及加工方法准确判断是何种纺织物，再逐步确定其具体归类。

常见的进出口丝绸制品海关编码有：机织真丝面料为50072019；机织过膝真丝旗袍为62044910；针织女式睡衣为61083910；机织女式睡衣为62082910；针织男式睡衣为61072910；机织男式睡衣为62072910；机织真丝刺绣手帕为62139020；机织真丝非刺绣手帕为62139090；非针织或者非钩编的真丝领巾、披巾、面纱、围巾为62141000；蚕丝被为94044030。

■ 丝绸出口规范申报有何要求？

不同税号的商品，海关规范申报有不同的要求。上述商品申报要素主要包括：1、品名；2、织造方法；3、种类；4、类别；5、成分含量；6、品牌（中文或外文名称）。其中蚕丝被需要填报材质（填充物）。具体请按照《中华人民共和国海关进出口商品规范申报目录及释义》（2023年）要求进行填报。

■ 丝绸出口有哪些常见贸易方式？

我国是丝绸出口的大国，丝绸制品出口采用的贸易方式主要有以下几种：

一、一般贸易

一般贸易是指我国境内有进出口经营权的企业单边进口或单边出口的贸易，监管方式代码为“0110”，按一般贸易交易方式进出口的货物即为一般贸易货物。

《海关法》规定：进口货物的收货人、出口货物的发货人应当向海关如实申报，交验进出口许可证件和有关单证。国家限制进出口的货物，没有进出口许可证件的，不予放行，具体处理办法由国务院规定。

二、跨境电商

跨境电商出口可分为B2C（监管方式代码为“9610”或“1210”）、B2B（监管方式代码为“9710”或“9810”）方式，均采取线上展示交易，线下物流配送的销售方式。产品可满足个性化定制，且可有效发挥计算机网络辐射面广、效应速度快的长处，使营销形式更加丰富多样。

三、市场采购

市场采购贸易方式，是指在经认定的市场集聚区采购商品，由符合条件的经营者办理出口通关手续的贸易方式。市场采购贸易方式单票报关单的货值最高限额为15万美元，其海关监管方式代码为“1039”。

该方式具有申报简便、通关速度快、允许多个主体收汇等优势，可以很好地满足小单化、小批量和多批次的外贸需求，解决了小微企业和个体工商户难以通过一般贸易方式出口的难题。

（南京海关所属吴江海关办公室三级主办 戴宇婷）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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