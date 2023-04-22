近期，全球多个主要经济体公布2022年对华贸易年报，多项对华双边贸易数据创下历史新高，经贸合作亮点频现，显示对华经贸联系更趋紧密，与中国供应链合作更具韧性。

各大经济体对华贸易年报飘红有力提振各国对华经贸合作共赢的信心，也清晰表明美国政客鼓吹操弄的对华“脱钩论”不为市场接受。

美国布鲁金斯学会约翰·桑顿中国中心高级研究员杜大伟表示，少数美国政客所鼓吹的对华“脱钩论”将“对美国人的生活水平产生重大负面影响”，“不管他们（政客）说了什么，美国不会走这条路”。

克罗地亚前经济部长柳博·尤尔契奇表示，虽然新冠疫情带来一定冲击，但中国经济多年保持较高速增长，是拉动世界经济增长的“火车头”。少数西方国家政客和媒体炮制与中国“脱钩论”，是因为他们无视或不愿看到世界与中国紧密联系的事实。

华盛顿寻求斩断与北京的经济联系之际，德国经济的两个强大引擎——大众汽车和化工公司巴斯夫正在扩大对华巨额投资。

德国经济研究所专家于尔根·马特斯表示，中国经济体量巨大，德国与中国经贸联系更加紧密，没有人想、也无法做到与中国“脱钩”。

在中国已拥有逾40家工厂的大众汽车宣布了一项新举措，将按照中国客户的愿望定制车型，比如配备内置卡拉OK机等功能，并向当地的合作伙伴和生产基地投资数十亿美元。这是该德国汽车制造商去年推出的“在中国，为中国”战略布局的一部分。

在整个德国，高管们明白这种投资与美国在经济上孤立中国的努力背道而驰。他们给出的理由是，来自中国的营收对他们的企业在欧洲蓬勃发展至关重要。

优衣库母公司迅销股份有限公司4月公布上半年利润预计大增16%，并提升了全年业绩展望，因为这家日本服装零售商看到了中国市场的复苏迹象以及欧洲和北美市场的强劲销售增长。优衣库已成为全球零售商在中国的一个风向标，它在中国拥有约900家门店，成为迅销公司最大的国外市场。

法国路威酩轩集团报告称，受中国市场反弹以及欧洲和日本对其服装、手袋和珠宝强劲需求的推动，季度销售额大幅增长。其首席财务官让·雅克·盖恩尼表示，“中国市场出现了一些不错的回升，这预示着今年余下时间的表现会很好。”

英国杜伦大学学者张志楷认为，受贸易多元化需求驱动，英国对华出口增加。英国商界正在积极推动英中经贸往来，今年双边贸易有望进一步增长。

“我们可以和中国建立很好的关系，我们不应该与中国为敌，我们应该和中国建立一种互惠互利的关系。”关于欧中关系，欧洲议会爱尔兰籍议员米克·华莱士这样评价。

华莱士还说，美国一直在挑拨欧洲与中国的关系，但欧洲国家的政府应基于欧洲人民的利益而非美国的利益做出决定。

（据新华社电 记者周泉）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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