本报北京4月21日电 （记者廖睿灵）商务部21日发布的数据显示，一季度，我国承接区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员国离岸服务外包执行额同比增长34.3%。其中，承接印度尼西亚和新加坡等国家离岸服务外包执行额增长较快，同比分别增长73.4%和41.0%。

数据显示，一季度，我国企业承接服务外包合同额5768亿元、执行额3961亿元，同比分别增长18.2%、24.4%。其中，承接离岸服务外包合同额3127亿元、执行额2119亿元，同比分别增长18.1%、22.7%。

从业务结构看，一季度，我国企业承接离岸信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）执行额同比分别增长18.7%、19.7%和28.6%。

(责编：鲁婧、李楠桦)

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