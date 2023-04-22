人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

民航预计“五一”假期将运输旅客约900万人次

2023年04月22日08:08 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　新华社北京4月21日电  （记者周圆）“五一”假期即将来临。记者21日从民航局获悉，从机票预订数据看，今年“五一”假期订票已超600万人次，旅客出行需求提前释放，市场热度基本恢复至2019年同期水平。预计“五一”假期民航将运输旅客约900万人次。

　　民航局有关司局负责人表示，“五一”假期，民航运力充足，航空公司通过加大热门航线运力投放等方式，充分满足旅客假期出行需求。其中，国际方面，中外航空公司预计执行3500班国际客运航班，恢复至2019年同期的30%；国内方面，预计国内客运航班将达到6.5万班，可提供1200余万个座位，运力供给超过2019年同期。热门航线有“成都至北京”“广州至北京”“北京至上海”等。

(责编：鲁婧、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
一季度人民币汇率双向波动小幅升值 企业要树立汇率风险中性理念
　　人民网北京4月21日电 （记者杜燕飞）“今年一季度，我国外汇市场总体实现了良好开局，人民币汇率更加稳健、市场预期保持稳定、外汇市场供求自主平衡。”今日，在国新办举行的2023年一季度外汇收支数据新闻发布会上，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，今年前两个月，特别是春节前后，受内外部经济、金融因素和季节因素影响，人民币汇率呈现双向波动。…
强冷空气继续影响我国 部分地区迎来“俯冲式降温”
　　人民网北京4月21日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，强冷空气目前正在影响我国，昨日，由于降温剧烈，新疆西部、甘肃陇中、宁夏、陕西北部、内蒙古中部、山西北部等地甚至出现小到中雪（雨）或雨夹雪天气。 中央气象台首席预报员孙军表示，目前，冷空气的前锋已经移到长江中下游地区。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部