民航预计“五一”假期将运输旅客约900万人次
2023年04月22日08:08 | 来源：人民网－人民日报海外版
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新华社北京4月21日电 （记者周圆）“五一”假期即将来临。记者21日从民航局获悉，从机票预订数据看，今年“五一”假期订票已超600万人次，旅客出行需求提前释放，市场热度基本恢复至2019年同期水平。预计“五一”假期民航将运输旅客约900万人次。
民航局有关司局负责人表示，“五一”假期，民航运力充足，航空公司通过加大热门航线运力投放等方式，充分满足旅客假期出行需求。其中，国际方面，中外航空公司预计执行3500班国际客运航班，恢复至2019年同期的30%；国内方面，预计国内客运航班将达到6.5万班，可提供1200余万个座位，运力供给超过2019年同期。热门航线有“成都至北京”“广州至北京”“北京至上海”等。
(责编：鲁婧、李楠桦)
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