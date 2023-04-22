本报记者 邹 松

莫桑比克万宝莫桑农业园粮食生产厂房。

本报记者 邹 松摄

“我们生产的大米在当地很受欢迎，和它的名字一样，‘好味道’！”赛尔蒂斯是5个孩子的母亲，她已经在中非合作建设的万宝莫桑农业园工作了5年。据她介绍，原先当地的大米都是从国外进口的，价格昂贵。“是中国的农业专家教会了我们自己生产大米，让我们吃上了最合我们口味的大米。”她说。

2016年，赛尔蒂斯一家与万宝莫桑农业园签订生产协议，承包了2.5公顷稻田进行种植，种子、农药和技术等全部由农业园提供，一年能有4000多元人民币收入。现在，她的家里已经扩建了3间房，还买了电视，妹妹开小店铺的梦想也即将实现。

“好味道”大米是中国稻米品种经过多次改良后适应当地口味和需求的新品种，受到当地民众普遍欢迎。看到中国农业技术结出硕果，更多种植户参与到两国农业合作中来。目前，在万宝莫桑农业园所在的加扎省首府赛赛市，像赛尔蒂斯这样的种植户已超过500户。

据介绍，万宝莫桑农业园项目已累计举办10余期插秧机、拖拉机、收割机等农用机械培训班。“我和我父亲都在这学习，不仅是拖拉机，播种、脱粒等各种机械都有中国师傅教我们。”年仅20岁的科达尔克骄傲地说，在中国专家的指导下，他不仅自己学有所成，现在还带起了徒弟。

如今，农忙时节，2万公顷的农业园上空还可以看到借助北斗导航技术工作的植保无人机。它们可以获得厘米级高精度定位，躲避高压线及强磁场等干扰环境，被广泛应用于农田测绘、水稻播种、农药喷洒等田间植保作业，效率较人工操作高出几十倍，为当地水稻种植提供了巨大支持。

加扎省农业厅厅长拉蒂福表示，中国农业技术为莫桑比克实现粮食安全作出了重要贡献，万宝莫桑农业园合作种植户的平均粮食产量翻了几番，农技水平也得到大幅提升。“北斗+无人机”精准农业模式是非中农业技术合作的有益尝试，将进一步推动莫桑比克农业产业升级。

马辛格是农业园的水稻种植示范户，在中方技术人员的指导下已掌握了多项农业技术，家里也盖起了新房，家具家电一应俱全。因为尝到了规模化经营以及农技革新的甜头，马辛格和其他种植示范户现在把目光投向了“北斗+无人机”精准农业模式，并对未来更加美好的生活充满期待，“中国农业技术一定能让我们的生活越来越好”。

“万宝莫桑农业园项目是中国在莫桑比克最大的杂交水稻项目，实验区水稻产量已由每公顷1.5吨大幅跃升至每公顷8吨。”莫桑比克农业与粮食安全部部长伊吉诺·马鲁莱表示，从中国引进种子改良和机械化生产等新技术，快速提升了莫桑比克的农业生产力，“将帮助我们早日实现粮食自给目标”。

(责编：鲁婧、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经