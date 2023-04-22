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增速全国领先，新疆一季度外贸实现“开门红”

2023年04月22日08:24 | 来源：光明日报
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原标题：增速全国领先，新疆一季度外贸实现“开门红”

今年一季度，新疆外贸进出口总值680.7亿元人民币，同比增长80.3%，增速居全国第一位，实现“开门红”。在日前举行的新疆推进高质量发展系列主题发布会上，商务厅党组成员、副厅长何国庆，乌鲁木齐海关二级巡视员阿里木·吾布力共同解读了亮眼数字背后的“增长密码”。

外贸进出口快速增长首先得益于坚持向西开放战略不动摇。近年来，新疆充分发挥背靠14亿人口国内市场、面向12亿人口欧亚市场的优势，将扩大进出口与融入“一带一路”建设紧密结合，积极打造亚欧黄金通道和向西开放“桥头堡”，不断拓展向西开放的广度和深度，加快推进与周边国家特别是中亚五国全方位、多领域交流合作，结出了累累硕果。

一季度，中国新疆对中亚五国进出口总值531.8亿元，同比增长84.5%，占同期新疆外贸进出口总值的（下同）78.1%。其中，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦分列新疆前三大贸易伙伴。同期，新疆对“一带一路”沿线国家进出口总值618.8亿元，增长77.4%，占90.9%；对RCEP其他成员国进出口总值28.3亿元，对欧盟进出口总值18.5亿元。

外贸进出口快速增长也得益于新疆持续推动口岸畅通，恢复外贸传统竞争优势。口岸是新疆外贸发展的生命线，从年初开始，新疆各地各部门明确时间表、路线图，稳步推动11个公路口岸恢复客运和货运直通，为进出口快速增长奠定了坚实基础。

边境贸易是新疆外贸的传统优势，自1993年以来占新疆外贸半壁以上的江山。口岸恢复客货运直通，也为边境贸易发展带来了新契机。1至3月，新疆边境小额贸易413.9亿元，占全国边境小额贸易的51%。巴克图、霍尔果斯、阿拉山口3个互市区实现复市，塔城市常态化开展边民互市贸易进口商品落地加工，互市贸易进口占巴克图口岸进口的五成。

外贸进出口快速增长还得益于跨境电商等新业态蓬勃发展，新动能加快释放。目前新疆已经形成4个跨境电商综试区、28个海外仓、2个市采试点、2个二手车出口业务地区的新业态格局，在发挥口岸、边贸等传统竞争优势的同时，正在加快培育外贸创新发展的新动能新优势。

据统计，今年一季度，新疆跨境电商进出口33.5亿元，增长2.4倍，占进出口增量的11.1%。1月，新疆首次开通跨境电商全货包机专线；2月，新疆龙工厂跨境电商区域总部中心在昌吉建成运营；3月，阿拉山口实现跨境电商“1210”保税备货模式落地。乌鲁木齐、喀什地区、阿拉山口、伊犁州4个综试区跨境电商进出口分别增长2.9倍、1倍、0.5倍、15.5倍。跨境电商进出口2年增长近10倍，已成为新疆外贸发展的新动能、转型升级的新渠道。

除了增速惊人外，新疆外贸进出口还出现了可喜的变化：从外贸布局看，14个地州市中，北疆多地规模居前，南疆地区外贸持续发力，南、北疆地区外贸规模差距逐步缩小；从经营主体看，民营企业进出口占比超九成，稳中有进；从商品构成看，劳动密集型产品和机电产品出口延续强劲增势，电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等“新三样”产品出口表现亮眼，出口商品结构持续优化。

何国庆说，下一步，商务厅将联合海关等多部门，持续释放国家和新疆多轮政策红利，用好各类开放平台，保障优势产品出口，持续扩大进口，更大力度推动外贸稳规模、优结构，努力实现外贸“半年红”“全年红”，助力新疆经济高质量发展。（记者 尚杰 赵明昊 通讯员 龚靖）

(责编：鲁婧、李楠桦)
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