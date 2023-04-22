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国家外汇管理局：中国外债规模合理 结构不断优化

2023年04月22日09:02 | 来源：中国新闻网
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原标题：国家外汇管理局：中国外债规模合理 结构不断优化

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英21日表示，中国的外债规模合理，未来有望保持稳定发展态势。

21日，国新办就2023年一季度外汇收支数据举行发布会。有记者提问：近一段时间主要发达经济体持续加息。请问，我国外债是否出现了相关变化，国家外汇局如何评价我国当前的外债水平呢？

对此，王春英表示，观察和评价我国外债变化，可以区分宏观、微观两个角度。

从微观层面看，市场主体更加理性，跨境融资调整幅度适度、平稳。

近年来，市场主体能够理性看待利率和汇率的变化，市场主体的预期更加平稳，根据贸易投资的实际需求合理利用和调整境内外融资，所以相关外债的变动也更加平稳。2020-2021年期间，美联储量化宽松，美元的融资成本下降。所以，市场主体外部融资需求适度扩张，跨境存贷款和贸易信贷等传统融资型外债余额年均增长8%，但显著低于2009年-2013年上一轮美联储量化宽松时期21%的年均增速。2022年，美联储启动货币紧缩政策。融资型外债余额下降10%，这个降幅明显低于2015年34%的降幅。今年一季度，融资型外债余额走势进一步趋稳。这些变化说明如果前期没有过度加杠杆，后期就不会有大幅度的去杠杆，这是从微观主体行为角度来看外债规模的升与降。

从宏观角度看，中国外债总量是合理的，结构也在不断优化，风险是可控的。

第一，外债规模与经济发展相适应相促进。一个国家能够在适度的范围内充分吸收外部资金支持国内经济发展，是一种比较合意的、良性的外债发展格局。近年来，中国的外债总体稳定增长，外债余额和GDP的占比始终保持在14%-16%之间的水平。

第二，外债结构持续优化。去年末，中国中长期外债和本币外债的占比分别都达到了45%，这个水平比2016年末上升7个百分点和11个百分点。我国外债中30%是境外投资者配置的境内人民币债券，且大部分都具有中长期投资的性质。所以外债偿付风险总体是比较低的。

第三，主要外债指标都在安全线以内，对外资产和负债协同性增强。去年末，中国的负债率、债务率、偿债率以及短期外债和外汇储备的比例，这些指标都在国际安全线以内，而且远低于发达国家和新兴国家的整体水平。同时，中国国际投资头寸表统计显示，我国是对外净债权国，当前外汇市场主体持有的境外资产，除了储备以外，接近6万亿美元，其中3.5万亿美元是流动性比较好的证券、存贷款等资产。在市场机制调节下，对外资产和负债可以在不同市场主体之间实现再配置，这就为承担外债偿付义务的主体提供了足够的资金支持。

王春英说，根据微观层面、宏观层面的观察，我们认为中国的外债规模合理，未来有望保持稳定发展态势。下一步，外汇局将统筹发展和安全，持续推进跨境投融资便利化，满足市场主体跨境融资需求，同时也会继续关注外债的安全性问题。

(责编：鲁婧、李楠桦)
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