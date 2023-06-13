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设计时速350公里！贵南高铁开始全线拉通试验

2023年06月13日09:25 | 来源：人民网
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人民网北京6月13日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，6月12日，贵阳至南宁高速铁路（以下简称贵南高铁）开始进行全线拉通试验，对全线各系统进行综合检测，距离全线开通更近一步。

全线拉通试验是线路经过逐级提速测试、信号系统测试及其他系统测试后，进行全线、全系统、全功能的综合检测验证。此次全线拉通试验使用的高速综合检测列车是进行高速铁路综合检测的重要技术装备，因车身涂装醒目的黄色而被称为“黄医生”。

接下来，“黄医生”还将通过“往返跑”的方式采集分析相关数据，完成逐级提速测试，对沿线轨道、信号、通信、电务、综合接地等多个设备项目逐一进行检测，直至满足开通运营条件。

贵南高铁是我国“八纵八横”高速铁路网包头到海口通道的重要组成部分，设计时速350公里，正线全长482公里。其中，龙里北至南宁东为新建线路，设龙里北、贵定县、都匀东、独山东、荔波、环江、河池西、永安镇、都安、马山县、南宁北、南宁东12个车站。

贵南高铁全线通车后，贵阳至南宁列车运行时间将从现在的5个多小时缩短至2小时左右。届时，贵南高铁将与成贵、贵广、沪昆等多条高铁线路衔接，成为川渝黔地区通往南宁、北部湾、粤西、海南地区的便捷快速客运主通道，对于便利人民群众出行、完善西南地区综合交通枢纽体系、助力乡村振兴、促进沿线地区经济社会发展具有重要意义。

(责编：王连香、高雷)
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