原标题：三大权威机构联合认证，公牛智能锁获全球首批“安心守护”认证！

2023年6月7日，中国安全技术防范认证中心、国家安防质检中心（北京）与德国TüV莱茵携手举办智能门锁“安心守护”认证联合颁证仪式，并举行媒体见面会。公牛集团副总裁周正华、公牛智能门锁事业部总经理黄冠等受邀出席仪式。

公牛安全智能锁斩获首批智能门锁“安心守护”认证证书，产品品质备受认可

现场，中国安防认证中心常务副主任、国家安防质检中心（北京）主任胡志昂、德国TüV莱茵大中华区高级副总裁陶思腾博士共同为智能门锁三大品牌——公牛、德施曼、凯迪仕首批获证企业颁发智能门锁“安心守护”认证证书，表彰其通过认证的产品在满足《电子防盗锁》技术要求的基础上，具备优秀的消费者使用体验。

据悉，德国TüV莱茵“安心守护”认证是TüV莱茵与公安部一所检测中心合作推出的认证项目。智能锁作为家庭防护的第一道关口，其安全性和使用体验备受消费者和社会各界的关注。该认证从消费者使用体验出发构建测试模型，共同梳理了智能门锁在使用体验、可靠性、信息安全、隐私保护四大维度的高规格要求，以求测试结果能够如实反映产品在日常使用过程中的优缺点。对智能门锁性能提出了更高的要求，同时也对门锁智能化发展提出更贴合消费者使用需求的建议指引，推动了整个智能门锁行业的升级。

此次获得认证，不仅是对公牛安全智能锁产品和技术的肯定，更是对公牛长期以来坚守安全品质的高度认可。

从入局到领跑者，公牛安全智能锁的秘诀是什么？

近年来，随着智能门锁越来越受到消费者青睐，不少商家纷纷入局市场。与此同时，智能门锁作为家庭防护的第一道关口，其安全性以及使用体验也越来越受到消费者乃至整个行业的高度关注。

公牛集团副总裁周正华受邀采访时表示，“现如今，智能门锁产品品质良莠不齐，尤其是安全性上，给消费者的选择带来了很大的困扰，而且消费者心中暂未有一个品牌占据心智。

公牛作为家庭安全用电专家，27年来始终关注国人的用电安全，之所以‘10户家庭7户用公牛’，离不开公牛‘专业专注、只做第一、走远路’的坚定信念。公牛作为国民品牌，也特别希望通过安全智能门锁，帮助消费者快速挑选出安心可靠的智能产品，让千家万户用上安全高、品质好、性能强的产品。”

在做智能门锁道路上，公牛有着天然的优势——渠道优势、技术优势、全面自研自制。

渠道优势。公牛借助自有渠道和新建渠道，能让更多消费者在家装的前期或换装时，看到和了解智能门锁，助力中国智能门锁渗透率的提升。并且智能门锁是一个三分产品，七分靠安装的品类，公牛安全智能锁的全国的网点和经销商体系都具备专业安装和售后能力；

技术优势。纵观智能门锁产业发展史，技术是行业变革的第一驱动力。公牛安全智能锁，掌握智能安防核心技术，七大黑科技，全方位安全守护；

全面自研自制。公牛整合了整个集团的供应链优势，从压铸、喷涂、电子、组装到实验室，全面自研自制，保证了每一把智能门锁从源头到出厂的稳定和安全可靠。

不仅如此，智能门锁除了解决用户不用带钥匙这个痛点之外，整体安防属性也日益增强。可视猫眼+室内屏幕的功能整合，越来越被用户接受和喜爱。化被动为主动安防，其实是用户深层次的普遍需求。未来，猫眼带屏有望进一步广普化，成为智能门锁的基础必备功能。安全，不应是选配，公牛安全智能锁将猫眼带室内屏作为标配，顺应市场和用户的需求趋势。

未来，公牛将持续以消费者为中心，以掌握智能安防核心技术为导向，秉持安全至上的原则，为消费者打造用得安心、用得放心的产品。同时，公牛也将继续与各位合作伙伴紧密协作，为推动智能锁行业朝着规范化、良性化方向发展贡献自己的力量。

(责编：曹淼、李源)

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