原标题：能链智电收购香港光电89.99%股权

6月12日消息，能链智电（NASDAQ：NAAS）发布公告，其全资子公司Dada Auto与香港领先的太阳能光伏产品一站式服务供应商——香港光电控股有限公司（Sinopower Holdings International Co. Limited，以下简称“香港光电”）及其股东已签署协议，能链智电将通过Dada Auto收购香港光电89.99%的股权，总对价约610万美元，收购交易预计在本月内完成交割。

香港光电专注于屋苑及工商业屋顶太阳能项目，累计开发和建设了25MW分布式太阳能项目，目前在香港建设的太阳能工程超过600个。在香港地区的屋苑及工商业屋顶太阳能领域，香港光电市场份额排名第一，其完成的大型项目包括全港诸多工商大厦楼顶太阳能项目，还包括香港交易所、香港国际机场第三条跑道的候机大楼的太阳能电站的设计和建造工程。

据香港机电工程署报告显示，预计到2026年，香港屋苑及工商业屋顶太阳能市场空间将增长至875MW，EPC市场规模将达87.5亿港币，每年电费收入规模34亿元港币左右，市场前景广阔。同时，香港电动汽车发展迅速，香港立法会公开资料显示，2022年注册的新车中，电动汽车占比约53%，由此充电桩运营服务需求也将激增。

通过此次交易，双方将实现在技术、产品、资本和市场等方面的全面深度整合。能链智电由此切入香港分布式太阳能电站领域，业务“出海”迈出重要一步，持续向全球输出新能源产品和服务解决方案；而香港光电将依托能链智电在充电服务领域的强大能力和专业经验，以及上市公司资本优势，得到全方位支持：一方面，大幅提升当前屋顶太阳能业务的运营效率和收益；另一方面，结合自身积累的社区资源，切入香港充电桩运营市场，实现向新能源综合服务商转型，抓住高速发展契机。

能链智电创始人、CEO王阳表示：“我很高兴香港光电加入能链智电平台。吴克耀先生创立的企业，拥有领先的市场地位以及强大盈利能力的商业模式，我相信与能链智电一起，香港光电将交付更多太阳能项目，并借助能链智电的能力拓展电动汽车充电服务等领域。我期待与吴克耀先生及其团队合作。”

香港光电创始人、董事长吴克耀表示：“通过能链智电平台，我们将在这个激动人心的市场中获得独特的优势。我们有发展计划、管道中的项目和明确的战略来进军新领域，依托能链智电平台，我们将能够交付更多项目并充分发挥我们的能力。”香港光电先后荣获了“湾区企业可持续发展大奖2021”“2021 港绿 和可持续融 奖”“港企业领袖品牌2022”等诸多奖项。

能链智电是中国充电服务第一股，为全产业链提供一站式服务，包括充电站选址咨询、EPC工程、运营运维、储能、光伏、虚拟电厂、自动充电机器人等服务，通过数字技术和人工智能提升产业效率。2022年，能链智电充电量达27.5亿度，占全国公用充电量20%。截至2023年3月31日，能链智电覆盖5.5万座充电站，连接57.5万把充电枪。

近日，能链智电完成新一轮增发，获得香港郑氏家族第三代郑志刚博士、香港老牌上市公司中誉集团等战略投资。

(责编：曹淼、李源)

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