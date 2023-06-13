原标题：美克美家天津梅江店焕新开业 新增全案设计业务模式

美克美家天津梅江店昨日焕新开业，此时距离该店2002年作为美克美家首店开业恰好20年。经历20年的发展，美克美家已经在全国60多座城市投入运营108家生活方式体验中心。

在成立20年之际，美克美家决定实施品牌焕新战略，计划以天津梅江店为焕新起点，通过店面建筑和室内空间的升级改造、产品迭代更新以及陈列装饰艺术化等焕新举措，再次定义全案设计，为消费者提供家居空间解决方案。据美克家居董事长冯陆透露，“天津梅江旗舰店重开之后，顾客未来可以在店内做全案设计，公司将切入新的商业模式。”

冯陆在采访中还告诉记者，公司的使命是让艺术与生活对话，打造美好生活的梦想，把艺术带给世界上每一个渴望美好生活的人，这句话其实描述了两个平台，一个是“造”的平台，通过产品或体验让大家了解到美好的生活方式是这样，这背后需要有强大的设计创意；第二个是销售送货安装能力，目前公司拥有10座直营的工厂，以及相应的供应链和数控智能等。

据了解，此次梅江店的整体布局设计中，美克美家突破以往空间格局的呈现方式，以风格为底层逻辑，形成了现代极简、时尚轻奢、经典重构以及鉴享家四大风格专区，从用户体验视角打造沉浸式体验。

美克国际家居用品股份有限公司副总经理赵晶在接受采访时指出，我们希望给市场和消费者传达，美克不仅仅是有经典的美式风格，也有现代风格、轻奢风格，在每个风格区域我们也向下打造了不同的生活方式，每一个空间的打造也更多地是启发大家对生活的灵感。

在店面设计方面，梅江店贯彻了美克美家创始人冯东明的黑白艺术哲学，他指出，“黑白艺术简到无形，黑是实，白是虚，黑是一切，白则是空灵。黑与白如同有与无相互浸润渗化，从而造就一个实中有虚，虚中有实，设计前卫的永恒世界”。

此外，美克美家梅江店在换新中也嫁接了Shopping Mall中成熟的商业业态-亲子乐园，打造全新亲子互动区域，还打造了“未来概念”下午茶空间，在为用户提供沉浸购物体验的同时，也更加注重用户的精神需求。(记者 魏国旭)

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经