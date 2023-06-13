原标题：上海银行亮相首届碳博会：绿色金融赋能高质量发展，与城市和谐共生

6月12日，在令人瞩目的“上海国际碳中和技术、产品与成果展览会”（下称“碳博会”）现场，作为本地法人银行的上海银行“动作频频”：设立“绿色金融实验室”、推出上海首个绿色普惠担保贷款、发布年度环境信息披露报告，还举行了“绿树城银”员工公益林捐赠和挂牌仪式……

在亮相碳博会且亮点频频背后，彰显的是上海银行将绿色金融作为战略转型、实现高质量可持续发展重要方向的雄心壮志。在国家绿色金融发展指导思想和“30 60”双碳目标的引领下，上海银行将绿色金融提升至战略高度，持续擦亮“绿树城银”绿色金融品牌底色，从业务拓展和自身运营两方面同步发力，打造具有鲜明绿色特征的精品银行。

绿色普惠担保贷款 打通碳资产变现“最后一公里”

在碳博会活动现场，上海银行与市融资担保中心、申能碳科技公司共同推出上海市首个绿色普惠担保贷款。抚佳化工、海隆赛能、奥迪菲环境作为首批客户，与上海银行、市融资担保中心及申能碳科技公司共同签订意向合作协议。

绿色普惠担保贷款面向上海地区绿色低碳产业领域的中小微企业、碳资产持有企业，为上述企业搭建了一条便捷、高效的普惠融资通道。上海银行和申能碳科技公司，将联合助力广大中小微企业建立碳资产管理能力。该贷款以政策性担保资源为支点，为碳资产持有人提供了增信，也保障了金融机构的权益，极大提高了碳资产的流动性，打通碳资产开发、流转、变现的“最后一公里”，为赋能绿色普惠中小企业提供了全新的思路。

除此之外，上海银行将持续加强与申能碳科技在绿色低碳领域的合作，充分发挥专业碳资产管理作用，为融资双方提供碳资产质押物的全生命周期管理，协助降低节能减排企业融资成本，促进工业企业绿色转型和高质量发展，助力“双碳”目标实现。

“绿色金融实验室” 助推产业逐绿前行

“绿色金融实验室”是在上海市经信委的指导下，由上海银行与上海市节能协会、上海市能效中心代表共同创立。三方将通过实验室这一合作平台，积极服务于“双碳”战略目标，围绕上海构建“3+6”新型产业体系和产业发展“六化”趋势，以绿色金融助推上海“新赛道 新动能”布局。

具体工作推进上，三方将聚焦绿色新材料、清洁能源、新能源汽车、氢能、储能、余能利用、碳管理等绿色低碳领域内的成长型、科创型企业，制定标准化模板和定制化服务，共同研究目标企业的核心技术和碳减排情况，决策并落地精准、高效的综合绿色金融服务方案，精准助力绿色低碳产业发展。

银企合力 提升碳金融服务能力

活动现场，上海银行还与上海环境能源交易所签署战略合作协议。双方将整合金融资源和要素市场平台资源，携手探索绿色金融支持应对气候变化的工作路径，积极拓展碳金融、转型金融等前沿领域的合作，助力碳达峰战略目标的实现。通过此次签约，双方将就碳普惠体系建设开展合作，并在上海市企业和个人提供碳积分消纳方面开展探索。

具体而言，双方将开展碳金融产品创新，为绿色低碳产业企业提供碳资产的综合金融解决方案；开展气候投融资合作，通过探索气候和环境信息披露机制，逐步将气候变化相关风险纳入投融资项目风险管理中；探索转型金融合作，通过转型金融标准建立、技术评估、碳排放数据质量提升、业务模式创新、风险动态评估等议题，助力高碳产业企业实现低碳转型；建立绿色供应链，共同研究金融行业碳中和实施路径，共同开展绿色网点、零碳网点、零碳园区的碳足迹核算研究。

擦亮“绿树城银”品牌 打造有绿色底色的精品银行

碳博会上海银行展区，整体设计颇有新意：以蓝色和绿色为基调，以“蓝色”突出上海银行视觉形象，彰显精品银行战略，以“绿色”突显绿色低碳活动主题；顶部以“海”为创意，以循环的灯光效果传递海纳百川的寓意，彰显有鲜明绿色底色的精品银行追求。

在活动现场，上海银行还发布了《2022年度环境信息披露报告》。自2021年11月发布“绿树城银”绿色金融品牌以来，上海银行立足国家绿色发展大局，把握绿色产业发展机遇期，以“绿树城银”绿色金融品牌为引领,迭代升级“绿色金融+”产品服务体系，形成了“绿惠万企”、“绿联商投”、“绿融全球”、“绿享生活”四大支柱产品类别。该行通过持续推进产品创新，加大对清洁能源、节能环保等绿色领域直接融资支持，为客户及产业链提供一站式、全方位的绿色投融资服务。

数据显示，截至2022年末，上海银行绿色贷款余额653.7亿元，增速116.38%，其中清洁能源产业贷款余额143.15亿元，增速123.92%，绿色贷款客户较上年增幅148.05%，绿色贷款不良贷款率0.04%。2022年，该行在绿色金融领域创下市场多个“首单”，发行了全国首单绿色新能源汽车租赁资产支持票据、全国首单区县级金控平台绿色美元债券备用信用证增信业务、长三角地区首单风电设备制造企业绿色债券等。

在以绿色金融赋能全社会加快绿色转型的同时，上海银行围绕自身双碳目标，全面推进绿色银行建设，强化绿色运营、绿色行为、绿色采购、绿色价值四轮驱动，搭建绿色低碳运行体系，探索实践自身绿色低碳发展。在碳博会活动现场，还举办了上海银行“绿树城银”员工公益林捐赠及揭牌仪式：在内蒙古自治区浑善达克规模化林场播种“绿水青山”，为京津冀地区筑起“挡沙墙”，为社会减碳尽绵薄之力，践行国企员工的社会担当。

在实现双碳目标的道路上，上海银行将坚定履行社会责任，持续依托更加智慧的金融、更加专业的服务，为城市生活挥洒翠绿色的勃勃生机，为城市发展注入翠绿色的源源动能。

(责编：董童、李源)

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