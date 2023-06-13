人民网北京6月13日电 （记者董童）据农业银行官方消息，该行高度重视革命老区振兴发展，建立农行党委班子成员挂点革命老区支行联系点制度，专门出台《关于支持革命老区振兴发展的意见》，提出7大方面30条金融支持举措，制定服务赣南苏区、川陕苏区、沂蒙革命老区等专项政策，推动革命老区信贷投放显著增长。截至5月末，农业银行革命老区贷款余额2.14万亿元，较年初增长1906亿元。

助力巩固拓展脱贫攻坚成果。落实中央“四个不摘”要求，强化对革命老区辖内脱贫县金融支持，保持信贷投放力度不减、金融帮扶政策不变。如面向脱贫农民推出低利率、长周期、纯信用的“富民贷”产品，优先在太行、陕甘宁、湘赣边等革命老区上线推广。着力支持革命老区辖内53个国家乡村振兴重点帮扶县发展，实施信贷支持、人才培训、消费帮扶等政策措施，完善联农带农机制。

支持重大基础设施项目建设。专门组建服务团队，制定专属服务方案，在项目准入、贷款利率等方面给予优惠。如支持赣南地区中国稀金谷产城融合、井冈山碧溪产业园等项目建设。支持左右江革命老区百色道路基础设施建设，带动沿线四十余万群众增收致富。

服务特色产业发展。因地制宜支持革命老区产业发展，积极推广“一产业一方案”服务模式，全力做好乡村“土特产”服务这篇大文章。如农行福建分行围绕闽西特色产业集群，累计推出百香果、烟草等18项产品政策，实现革命老区重点特色产业服务全覆盖。农行贵州分行积极助力遵义、铜仁、黔西南州产业发展，支持蔬菜、油茶等精深加工项目。

强化金融产品服务创新。围绕革命老区特色资源，推出定制化、特色化的金融产品，强化债券、基金、租赁等综合金融服务。如牵头发行全国首单“碳中和、碳资产、乡村振兴和革命老区”资产担保债务融资工具，支持江西省兴国县革命老区风电场项目建设。

加强服务渠道建设。充分发挥点多面广的经营优势，打造革命老区红色旅游、优势农业等特色网点，推动老区金融人才与地方政府干部交流。如农行湖南分行着力打造秋收起义发源地文家市镇红色文化网点等10家特色网点，提升革命老区网点服务质效。农行陕西分行选派35名金融专业干部到延安等地革命老区县挂职，为老区乡村人才振兴贡献农行力量。

(责编：董童、高雷)

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