为切实解决高校毕业生初入社会面临的租房居住难题，在北京市住建委、团市委指导下，6月12日，北京房地产中介行业协会启动了第五届“毕业季租房服务进校园”系列活动，并向全行业发起活动《倡议书》。北京链家第一时间响应，从6月12日起，为在京租房的应届及2022年毕业未就业的高校毕业生提供专属优惠活动，助力毕业生在城市安居。

在中国地质大学，学生向北京链家经纪人咨询租房。（受访者供图）

北京链家方面介绍，2023年6月12日至9月30日的全日制应届高校毕业生（高职、大专、本科、硕博研究生）及2022年毕业未就业的高校毕业生，通过北京链家租房，可享受居间服务佣金五折优惠一次。毕业生在租房签约前出示身份证及学信网学历截图，北京链家经纪人确认以上信息符合活动条件，即可享受佣金五折优惠。

北京链家党委书记尹晓珺作为企业代表宣读《倡议书》。（受访者供图）

据悉，这是北京链家连续第三年为高校毕业生提供“毕业租房 佣金减半”优惠活动。2021年至2022年，该公司已为约7000名高校应届毕业生提供佣金优惠，累计让利近2000万元。与前两年相比，今年还将针对高校毕业生开展多元化租房服务，包括筛选优质房源，组织专属看房团；开展租房讲座，提供租房“避坑指南”；建立专属客服通道，及时解答咨询。

据介绍，除提供租房优惠及活动外，北京链家还会高度关注高校毕业生的就业问题。今年计划提供逾6000个经纪人岗位，其中3000多个面向应届毕业生开放。此外，今年会在高校开展模拟求职大赛、邀请院校深入开展访企拓岗、与院校探索实习基地校企合作模式、为毕业生提供免费打印论文简历等服务，希望能提升他们初入社会的安全感、获得感、幸福感。

“我们希望能通过提供就业岗位、租房优惠等举措帮助刚毕业的大学生朋友实现从校园生活到职业生涯的平稳过渡，助力更多青年人、新市民在京就业安居。” 北京链家总经理李峰岩表示。

(责编：董童、李源)

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