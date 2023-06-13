原标题：上市8周年！中国核电发布2022年社会责任报告及ESG报告

6月9日，恰逢中国核电上市8周年纪念日前一天，中国核电在第十八届中国企业社会责任国际论坛上集中发布了公司2022年社会责任报告、ESG报告中英文版，系统展示中国核电在社会责任和ESG方面的履责实效和未来展望，突出传递中国核电负责任上市公司形象。这也是中国核电发布的第11份社会责任报告，第5份ESG报告。

中国核电党委委员、宣传思想文化工作领导小组副组长张红军以“发展魅力核能 助力美好生活”为主题进行分享。中国上市公司协会公司治理部副总监宋明、中国核安全与环境文化促进会副秘书长、ESG分会会长叶荷瑞、ISO 26000利益相关方全球网络（SGN）主席、东盟CSR网络CEO 等嘉宾一同见证报告发布。

中国核电此次发布的社会责任报告主题为“‘核’力点亮万家灯火”，报告六大篇章全面阐述了中国核电过去一年的履责实践、履责成果。报告开篇设置专题，着重体现了中国核电学习贯彻党的二十大精神的突出成效；每一章设置的责任故事更突出“核电温度”，以生动的文字、纪实的图片丰富了中国核电的“可靠、可亲、低碳、赋能”的企业形象。

中国核电ESG报告聚焦环境、社会、治理三大方面，回应投资者关注，以详实的数据绩效体现中国核电作为上市公司，既立足基本国情、又注重与国际接轨的ESG实践成果。会上还播放了《魅力核能赋能靓丽人生》的中英文主题片，该片以故事形式讲述了中国核电久久为功开展社会责任和精准沟通、核电科普、乡村振兴工作的良好实践。

该片在WANO（世界核电运营者协会）组织的全球首届核能沟通大会首发，获得与会国家参会代表点赞热议

本次论坛的在场嘉宾对中国核电社会责任履责成效、ESG管理等方面给予了充分肯定，两份报告系统既全面地展现了中国核电在社会责任方面的理念、亮点实践和成效，又体现了中国核电的国际视野和创新意识，具有良好的行业先进性和示范性。

(责编：曹淼、李源)

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