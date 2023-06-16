人民网记者 申佳平

炎炎夏日，五颜六色的冷却管道蜿蜒穿梭，源源不断地给机房送去冷风；一排排机柜整齐排列，在点点亮光中“交谈沟通”；两名监控人员面前的一块电子大屏上，“有机体”运转尽收眼底。在位于广东省广州市的中国联通互联网创新基地数据中心，如此科幻般的场景每日上演。

近年来，我国数字建设飞速发展，算力规模持续攀升。截至2022年底，我国算力总规模达到180百亿亿次浮点运算/秒，存力总规模超过1000EB（1万亿GB）。

6月初，记者跟随由工业和信息化部新闻宣传中心、中国信息通信研究院、中国邮电新闻工作者协会联合组织的“算力中国行”大型调研采访活动来到广州，一窥当地算力产业在规模、布局、应用等多方面体现出的大湾区动能与特色。

算力、存力“双料冠军” 底座规模有效扩张

中国联通互联网应用创新基地IDC机房冷却系统。人民网记者 申佳平摄

“蓝色管道中是送到机房制冷的冰水，绿色管道中是制冷后回流的暖水，橙色管道中是热交换后需要送出散热的水，黄色管道中是经散热后正常室温的水。也就是说，算力机房主机产生的热量，会通过水流，沿着橙色管道传输到冷却塔，进行自然冷却，再通过黄色管道，回流到主机进行冷却，形成冷却水循环。”初入中国联通互联网应用创新基地，犹如走进由各种颜色管道组成的“卡通世界”。创新基地IDC工作人员陈岱江介绍道，该基地一期建设规模约7.37万平方米。共4层的IDC机房中，已建设完成机位数量达1830个。基地二期拟建两栋8层的机楼，规划机柜将达8000架。

“算力中国行”大型调研采访活动在中国联通互联网应用创新基地采访调研。主办方供图

“规模”，是记者在调研中反复听到的关键词之一。《中国综合算力指数》显示，广东，是2022年我国综合算力指数、存力指数的“双料冠军”。目前广东省大中型数据中心机架规模已达62.5万个标准机架。

在浩云长盛南香谷集群，一排排机柜像货架一样排列整齐，直通走廊尽头。“南香谷集群于2022年一季度交付，目前上架率还属于爬坡期。”浩云长盛运维总监朱红兵介绍道，南香谷云计算集群是华南地区的超大型云计算集群，建筑面积约50万平米，总机位数达68000个。

智能时代，海量数据正在推动数据中心向超大规模发展，同时也带来了电力保障、绿色发展等多方面挑战。

朱红兵告诉记者，支撑机房设备运转需要消耗大量电力，目前大部分数据中心60%的投入是配电设备。一组数据可以说明这一切：一个包含3000个左右机位的数据中心在满架状态下，全年的用电量可超过一亿度，这大概相当于十三万城镇居民一年的用电量。

浩云长盛南香谷集群内的柴油发电机系统。人民网记者 申佳平摄

他介绍，为保证数据中心在停电状况下不间断运行，目前行业通用的做法是增加“后备队员”。“一个是柴油发电机。这一栋10台柴油发电机随时整装待发，可以满足机房在满载情况下‘跑’12小时以上。另一个后备就是UPS，可以简单理解成电池。”

兼顾上架率和绿色低碳，同样是数据中心建设方的必答题。如浩云长盛集团高级副总裁王海峰所言，“在‘双碳’目标指引下，数据中心实现低碳化、绿色化，成为IDC行业可持续发展的重要方向和共识。”目前，浩云长盛参照绿色节能标准建设数据中心，打造了一批绿色节能、高可用的大型A级云计算基地。该公司的广州二号云计算基地，已采用先进的冷板式液冷技术，单系统PUE小于1.1，可为智能制造行业提供强大的AI算力支持。

打造公共数“智” 应用带动产业聚集

来到广州无线电集团研究院人工智能公共算力中心，记者看到这里配备了算力运营平台数字大屏，可以对实时数据进行监控。

广州无线电集团研究院人工智能公共算力中心工作人员介绍算力运营平台数字大屏。人民网记者 申佳平摄

“公共算力中心目前已经有200多家企事业单位和高等院校注册，117家已进行试用，目前达到日常使用的有60多家，在国内同类型算力中心里用户数较多。”广电研究院人工智能公共算力中心运营部副经理易复徵介绍说，该中心正在打造的公共算力服务平台、应用创新孵化平台、产业融合赋能平台等五大平台，将面向智能网联、文化创意、人工智能、医疗与健康、生物医药、智能制造等重点应用领域提供算力。

广东省通信管理局党组书记、局长蔡立志告诉记者，2022年广东全省5G用户数6351.7万户，数字经济规模超5万亿元，关联数字产业化、产业数字化的数字经济发展指数居全国首位，算力需求蓬勃发展。

如何进一步打造人工智能产业集聚，培育智能产业生态？在广州广电研究院董事长、总经理邓家青看来，顶层建设尤为重要。他提出，一是要好各地算力中心的统筹规划、管理和调配，提高算力基础设施的利用率，避免重复建设和投资。二是希望政府从数据中心建设的实际环节出发，制定形式多样的“组合拳”式补贴方案。三是做好充分调研和技术论证，避免一次性投入过多资金，通过小步快跑、分批次循序渐进推进建设，保证技术及时更新迭代。

“还需要构建多产业链的协同发展以及统一的标准规范体系，以形成算力网络强大的生态合力，为千行百业提供‘开放、融合、绿色、安全、普惠’的算力服务。”沐曦集成电路公司联合创始人、CMO孙尔俊也表示，要做大做活算力生态，必须强调软硬件一体化发展，重视软件生态和硬件性能的同步提升。通过统一的资源协同调度系统，打通算力资源与计算需求，为用户提供最优化的算力资源组合，让每一个用户的计算需求“适得其算”。

蔡立志指出，下一步，广东还将继续完善全省算力网络布局和产业发展政策，提升网络节点层级，推进国家枢纽节点直连建设，完善新型数据中心常态化监测体系，持续打造数据中心资源和算力的供给系统，深入推广公共算力泛在应用，不断夯实新型基础设施建设。

“力争今年新增5G基站4万个，新增5G用户2500万户，建设10G-PON端口28.6万个，新增千兆用户450万户。”蔡立志说。

大湾区加“数”度 多点覆盖“魅力”放大

2022年5月，全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点韶关数据中心启动建设。韶关引入相关能源、制造、应用等项目，引进培育9个大数据团队，加快传统产业数智化转型。未来两年，韶关将建成拥有50万架标准机架、500万台服务器的超大型数据中心。

而早在2020年，广东开始推动建设“双核九中心”的总体布局，形成广州、深圳两个低时延数据中心核心区和汕头、韶关、梅州、惠州、汕尾、湛江、肇庆、清远、云浮9个数据中心集聚区。

“春江水暖鸭先知”，市场早已闻风而动。据了解，广东电信在广东省、市、区县构建了城市化的泛在战略布局，目前在省内建设的中心算力节点超过10个，边缘算力节点超过100个，覆盖全省21个地市。广东移动把韶关作为中国移动全国一体化算力网络的重要战略节点，正在加快推进工作。阿里云在深圳、广州、东莞及河源等地均已布局数据机房，目前已服务粤港澳地区近75万付费客户。

“依托东数西算工程、粤港澳大湾区以及韶关集群，可以放大我们的网络优势。”广东电信云网发展部云计算团队负责人姜有强表示，通过建设高速互联网通道，可以实现东西商业互补与云边算力协同，从而为客户提供规模算力和就近接入算力上的利好。

广东联通科技创新部总经理兼算网研究基地主任邓玲介绍，广东联通将建设好“粤港澳大湾区算力专网”，赋能湾区数字政府、数字经济、数字生活，为数字经济注入新的活力，共同推进算力关键技术发展、标准化体系建设、产业融通和经济繁荣。

工信部新闻宣传中心总编辑王保平表示，广东是我国改革开放的前沿阵地，也是我国经济发展和数字化转型的先导区。希望在业界的共同努力下，让算力成为广东省经济社会高质量发展和数字化转型的澎湃动力。（视频制作：实习生韩昕宁）

(责编：申佳平、高雷)

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