人民网记者 刘沛然

又是一年“618”，各大电商平台已占据了主流APP的开屏广告位，直播间里各路明星各显神通，前一天下单的商品有的第二天就送到了家门口。激增的物流运输量对于快递企业来说，是一年一度的年中大考。

“与往年相比，今年商家非常重视参加‘618’购物节，参与度也大幅提升。”中国交通运输协会快运分会副会长徐勇说，各家快递公司都在采购各种数字技术、人工智能等技术，以保障快递骤增的需求。

事实上，还未进入618高峰期，今年的快递业务量就已经达到了破纪录的百亿级。国家邮政局监测数据显示，截至5月31日，我国2023年快递业务量已达500亿件，比2019年达到500亿件提前了155天，比2022年提前了27天。而十年前的2013年，全年的快递业务量也仅为91.9亿件。

从年均百亿到月均百亿，折射出今年以来我国消费市场需求加快释放、经济发展充满活力的向好态势。大厦矗立，雄伟壮观，这是显功；地基牢固，深埋地下，斯为潜功。回顾过去十年，还有哪些潜功支撑了快递业的繁荣？

——电商行业爆炸式增长

自2013年起，我国连续9年成为全球最大的网络零售市场，网购用户十年内呈现爆炸式增长。全国网上零售额2012年至2021年10年内增长9倍。

2023年1-4月份，全国网上零售额44108亿元，同比增长12.3%。其中，实物商品网上零售额37164亿元，增长10.4%，占社会消费品零售总额的比重为24.8%。

全球最大的网络零售市场，为快递服务业的加速成长提供了广阔的市场空间。2023年一季度，我国快递业务量累计完成268.9亿件，同比增长11.0%；快递业务收入累计完成2589.6亿元，同比增长8.2%。

——政策规划制定科学合理

将时间回溯10年，彼时遇到如“618”“双11”等业务高峰，“快递爆仓”频繁成为网络热词——快递业发展方式粗放、基础设施滞后、安全隐患较多、国际竞争力不强等问题在那时相对突出。

在前期《快递市场管理办法》及全国各省、市、自治区邮政条例的基础上，为促进快递业健康发展，国务院于2015年10月出台了《国务院关于促进快递业发展的若干意见》，提出了“基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系，形成覆盖全国、联通国际的服务网络”的发展目标。

截至2022年底，我国快递业全行业拥有各类营业网点43.4万处，约是10年前的3.5倍——一张覆盖全国的巨型网络逐渐成型，“快递爆仓”基本成为历史。

——综合立体交通网加速成型

物流的基础是交通。水再多，不流动，终究是死水；车再好，没有路，只能是摆设。截至2022年底，全国铁路运营里程达到15.5万公里，公路总里程535万公里左右，其中高速公路17.7万公里；全国邮政邮路和快递网路合计25.6万条，邮政邮路和快递网路长度（单程）合计6012.9万公里。

同时，根据国家邮政局发布的《2022年邮政行业发展统计公报》显示，我国邮政快递业全行业拥有国内快递专用货机161架，约是10年前的3倍，快递服务汽车26.5万辆，相较10年前增长近70%。

——“数智化”科技赋能邮政快递业

随着数字智能科技的不断进步，大数据、物联网、AI智能、云计算等技术已经深入各行各业，快递行业也不例外。从前人工分拣、检验，现在许多快递企业已经实现了智能化，自动流水线、分拣机器人逐渐成为标配。

现在，国内大型快递转运中心自动化率超过90%，全国快递自动流水线总长超6000公里，不仅提高了企业处理包裹的速度，也孕育着相关产业融合发展的新动能。

《江苏省贯彻落实扩大内需战略实施方案》中提出，到2025年，新增或更新城市物流配送、邮政车辆等新能源和清洁能源车辆占比达80%；云南省将快递包装绿色转型与节能降耗、塑料污染治理等工作深度融合，形成行业绿色环保共建共治格局；安徽省相关单位将快递物流智能装备制造业列为战略性新兴产业之首，推动行业高质量发展……

中国物流与采购联合会副会长兼秘书长崔忠付表示，随着政策利好不断释放，智慧物流将迎来新机遇，数字化转型带来的模式变革和价值增量，将重塑物流与供应链产业结构，激发数字经济新潜能。

(责编：王震、高雷)

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