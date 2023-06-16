人民网北京6月16日电 （记者任妍、麻潞）6月15日，2023工业互联网大会在江苏省苏州市开幕。会上，中国信息通信研究院信息化与工业化融合研究所副所长田洪川在接受人民网记者专访时表示，创新技术是工业互联网发展的原动力，应充分发挥我国市场规模大、场景数据多、融合创新强的特色优势，多措并举推动工业互联网加快发展。

中国信息通信研究院信息化与工业化融合研究所副所长田洪川 人民网记者 任妍摄

“当前，工业互联网重点围绕工业自动化、工业软件、工业互联网平台等基础环节及新兴前沿领域开展技术创新。”田洪川表示，具体体现在三个方面，一是工业自动化向数据驱动、开放集成方向转变，助力企业建立敏捷生产能力，快速响应市场需求；二是工业软件向软件云化和融合化演进，基于平台实现软件的解耦与重构；三是工业互联网平台与人工智能、数字孪生等技术融合，使得平台具备更强的数据处理能力和模型承载能力。

当下，工业互联网进入了全面推进的增长期，规模化推广成为了主要方向，推进工业互联网应用普及该如何发力？

对此，田洪川认为，我国工业互联网正从概念普及进入全面推广和深化应用阶段，然而受限于垂直行业壁垒，工业互联网大规模推广仍存在一定挑战。

田洪川称，下一步应从以下四个方面精准施策，加快应用普及：一是强化行业龙头企业引领作用，依托链主企业平台，以业务为纽带实现平台在重点行业上下游的应用推广；二是培育标准化的产品和服务,梳理高价值、大颗粒、共性需求的场景，引导企业打造适合市场需求和自身能力的标准化产品与服务；三是围绕工业园区、产业集群，加快平台在区域的深度应用普及；四是加快工业互联网与传统基础设施统筹建设、融合应用。

(责编：郭思邈、高雷)

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