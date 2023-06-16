人民网北京6月16日电 （记者任妍、麻潞）6月15日，2023工业互联网大会在江苏省苏州市开幕。会上，中国信息通信研究院技术与标准研究所副所长曹蓟光在接受人民网记者专访时表示，5G全连接工厂是“5G+工业互联网”工作的重点任务，可以在“建网、联网、用网、护网”四个方面赋能企业数字化转型。

中国信息通信研究院技术与标准研究所副所长曹蓟光。人民网记者 任妍摄

“5G+工业互联网”512工程推进方案实施三年来，5G与工业融合应用成效显著，我国“5G+工业互联网”发展正由起步探索向深耕细作阶段加速迈进。

曹蓟光介绍，5G全连接工厂是充分利用以5G为代表的新一代信息通信技术，打造新型工业互联网基础设施，形成信息(IT)运营(OT)深度融合、数据要素充分利用、创新应用高效赋能的先进工厂。

在新的发展时期，推动5G全连接工厂已然成为“5G+工业互联网”深入发展的关键方向。在曹蓟光看来，5G全连接工厂可以在“建网”“联网”“用网”“护网”等四个方面赋能企业数字化转型：

从“建网”来看，加快5G网络、时间敏感网络、边缘计算等新型工业网络设施建设，加速企业内网络的无线化、扁平化、融合化，充分利用5G网络“一网到底”的网络能力，推动企业办公、生产管理、监控预警、工业控制、物联等网络互通。

从“联网”来看，充分激活沉淀在工业各环节、各设备的工业数据，实现工业数据价值的最大化，为企业精细化管理、精准决策提供依据。

从“用网”来看，企业针对所处行业特点及生产、运营、管理中亟待解决的问题，快速普及“5G+工业互联网”典型应用场景。逐步深入工业自动化控制场景，助力产线走向柔性化和智能化。

从“护网”来看，构建面向工业企业的多层级网络安全防护体系。

作为产业数字化转型和实体经济高质量发展的新型基础设施，工业互联网成为全面开启数字经济新时代的“金钥匙”。在这样的背景下，探索工业互联网如何更好地赋能经济社会发展无疑具有重要意义。

曹蓟光分析指出，通过推进工业互联网发展，一是可以构建标准化的新型工业网络基础设施，加速企业内网络的无线化、扁平化、融合化，提高生产全要素的全面互联；二是促进工业数据采集、共享和应用，促进协同制造、供应链优化，实现数据驱动下的高效协同创新，发挥数据的要素作用；三是促进工业流程再造，加速推动生产方式和组织方式的革新；四是催生新技术、新产品、新方案，有利于打破目前被工业巨头控制的相对封闭的产业体系，有利于自主创新和后发赶超。

谈及中国工业互联网未来创新研究方向，曹蓟光提出，要推动新一代信息技术应用由生产外围辅助环节向核心控制环节深化拓展，加速推动新型智能工控创新发展，利用5G-A的技术领先优势，通过推动5G等新技术与工控系统的融合创新，开辟工控发展新路径、新空间，助力制造强国建设。

(责编：郭思邈、高雷)

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