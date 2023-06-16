人民网北京6月16日电 （王绍绍）6月16日，由中央网信办网络社会工作局、中国国家铁路集团有限公司党委宣传部联合举办，福建省委网信办、中国铁路南昌局集团有限公司党委承办的“发现最美铁路·穿山越海高铁情”网络宣传活动在福建厦门启动，来自中央网信办，中央和福建省内主流网络媒体、网络正能量宣传骨干等组成的发现团，将深入福厦、福平铁路及新建福厦高铁沿线，进行为期4天的发现之旅。

据了解，福建地处东南，是革命老区，也是改革开放的先行省份。闽地山多路险，“八山一水一分田”的地貌特征，让福建素有“闽道更比蜀道难”一说，交通不便制约着福建经济社会更好更快发展。十余年来，福厦、向莆、厦深、合福、福平等铁路新线陆续开通运营，福建从路网末端变前沿，率先在全国实现“市市通高铁”后，铁路脉络进一步向县域延伸。截至2022年12月底，福建省铁路营业里程达到4230公里，铁路连线成网，给地方经济发展带来新动能。

不断织密的铁路网缩短了城市间的时空距离，加强了福建与周边省市的联系，正助力福建打造“各设区市间2小时通达，福州、厦漳泉两大都市圈1小时通勤，设区市至所辖县、各县至所辖乡镇1小时基本覆盖”的“211”交通圈。从“双城记”到“同城记”，旅客出行更加便捷舒心，客运服务更加周到细致，“海峡情”服务品牌越擦越亮。

“发现最美铁路”再出发，发现团将沿着铁道线行进式采访，在路上践行“四力”，汇聚网络正能量，近距离感受清新福建福地之美，发现新时代铁路发展的成就之美、担当之美、奋斗之美、文化之美。

(责编：郭思邈、高雷)

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