人民网记者 乔雪峰

人山人海的观众，山呼海啸的助威，激烈的拼抢，精彩的进球……这幅场景，不是欧洲五大联赛的比赛，而是近期火出圈的贵州“村超”——贵州榕江和美乡村足球超级联赛。

“村超”的“超级星期六足球之夜”盛况。周光摄

参加这一乡村“草根”足球赛事的，是当地民间自发组织的20支以村为单位的球队，代表榕江县两汪乡出战的“两汪足球队”是其中之一。在两汪乡生活和工作的陈先生，今年36岁，是这支球队的替补后卫。他是一位上班族，也是两个孩子的爸爸。

“这周六（6月17日）我们就有比赛，对月寨村足球队。乡亲们特别支持，早早把赛程发在了微信群里，有空都会去现场当啦啦队。”陈先生对记者表示，队员们都是本乡本土人，年龄跨度很大，从17岁到50多岁都有，职业也是五花八门，有公务员、驾驶员、老师等。而他自己初中就喜欢踢球，队友们和他一样，都是因为爱足球聚在了一起。

为什么激情动人的“村超”出圈在贵州？为什么这样一项草根的乡村赛事体现出了对体育、对生活如此纯粹的热爱？“足球从娃娃抓起”是句老话，在村超参与者看来，贵州民间体育氛围好，很重要的一个体现，是如今的孩子拥有了更好的运动条件和环境。陈先生说，自己平时也会教两个孩子玩足球，孩子们上的两汪乡中心幼儿园今年3月还被捐建了新的乡村儿童操场，孩子们踢球、打篮球等，参加体育活动更开心、也更放心。

据了解，“村超”在榕江县已经连续举办20余年，对足球运动纯粹的热爱和一代代人的传承不息是这项赛事多年来热度不减反增的重要原因。数据显示，作为全国首批县域足球典型县之一，榕江县拥有标准足球场14块、注册球队35支，拥有球员上千人，其中既有国家级运动员，也有喜爱足球运动的老师、农户、商贩。

浓郁的民间体育氛围、日渐完善的乡村体育设施、愈发受重视的乡村儿童体育教育，是各界热议“村超”何以动人时的普遍共识。陈先生提到的自己孩子幼儿园建成的新操场，正是政府联合公益力量加大儿童体育教育投入力度的结晶。记者了解到，坐落在榕江县两汪乡中心幼儿园的这座新操场是由加入美团“乡村儿童操场”公益计划的4060个商家共同捐建而成，也是这一公益计划在全国捐建的第540座操场。

位于榕江县崭新的乡村儿童操场。李熠晨摄

榕江是乡村体育设施日渐完善、儿童体育教育愈发受到重视的一个缩影。在贵州，类似的积极变化还有很多。在毕节一所乡村幼儿园，今年六一儿童节，园长詹惠淋正带着孩子们在新铺成的操场上做游戏。作为一位95后女生，她毕业回乡做幼儿园教师已有五年时间。

詹惠淋1995年出生在贵州省毕节市一座县城，从小的理想就是当老师。2017年从贵州师范大学毕业后回乡工作，后来成为绮陌街道第二幼儿园的开园负责人，被孩子们亲切称为“园长妈妈”。

詹惠淋做园长时的绮陌街道第二幼儿园，共有100多个孩子，孩子的父母大多在浙江、上海等地工厂里打工。近年来，詹惠淋带着老师们和家长沟通，劝说他们可以回来在县城附近上班，多陪伴孩子成长。

据詹惠淋介绍，幼儿园2018年开园时，幼儿园硬件设施不完备，只有一栋楼，没有教具，也没有食堂和孩子们可以休息的地方。旧操场是水泥地，摔倒就会擦伤，同时缺乏户外器材，这些都限制了户外课程的设置和孩子们的发展。“老师们出于安全考虑，跑、跳、爬、滚类的活动不能组织，只能做一些徒手操、绳类运动。孩子们更愿意呆在教室里面，不愿意在户外玩耍。”詹惠淋告诉记者，新操场修好前，老师们说得最多的话就是“不要跑”。

为了改变现状，詹惠淋尝试自制教具。她给大大小小的奶粉罐里装上豆子或沙子，封上封口变成“梅花桩”，摆成各种队列，让孩子们踩在上面走，锻炼平衡能力。

投入资源较少、运动场所有限的现实，激发着各界改变现状的决心。2021年，在统战部门积极协调下，当地教育局联合美团公益、壹基金等社会力量，通过美团“乡村儿童操场”公益计划，联合3284个公益商家，向詹惠淋所在的幼儿园捐赠了新操场。

KUMO KUMO是“乡村儿童操场”公益计划的捐助商家，创始人姜浩文就是一位足球爱好者。他在接受记者采访时表示，自己也来自农村，初中时目睹家乡的女足球队因为训练设施过于落后，0比40输给了另一支球队。“因为难以忘记那种落差，特别希望孩子们能在崭新的场地上去运动。所以我们愿意去参与‘乡村儿童操场’公益计划，让乡村儿童拥有和城市孩子一样的操场。”姜浩文说。

“新操场建成后，发现孩子们不愿意待在教室里了，只要不上课就会来到操场上晒太阳、玩耍和聊天。”詹惠淋表示，新操场上的跑道、数字迷宫等设计非常吸引孩子们，可以设置的活动也变多了，这个过程中也促进了孩子们语言、肢体和社会交往能力的提升。

贵州六盘水一所乡村幼儿园，孩子们在新操场上参加体育活动。受访者供图

新操场被切割成数千个方方正正的网格状拼接地板，镂空设计和磨砂质感让其渗水防滑，每个板块都紧紧“依靠”，按规律组合的花纹图案是各类运动功能分区。安全、干净、丰富，可以说是一座座小型的“儿童乐园”。

北京师范大学行为健康研究中心屈智勇教授团队于2022年11月至2023年4月期间对美团“乡村儿童操场”公益计划执行情况开展了第三方成效评估。评估发现，该项目促进了幼儿身心健康发展，保障了幼儿参与多元化户外活动的安全性和可及性，激发了幼儿参与户外活动的积极性，进而促进了幼儿的运动发展。合理利用多功能操场，有助于提升幼儿的各项社会技能，包括沟通表达能力、情绪管理能力、合作助人意识，养成良好的行为习惯等。

记者了解到，詹惠淋从高中开始就规划起了自己的人生，由于自己很喜欢小孩子，所以当幼师成为她心中非常明确的职业目标。大学报考时，她就毅然选择了学前教育专业，毕业后放弃了在贵阳的实习和工作的机会，回到家乡一所幼儿园实习，并留在了家乡工作。爱心和对乡村儿童的关注之情，激励她做出这个职业选择。而“乡村儿童操场”公益计划，也鼓励她在这条职业道路上坚定走下去。

“因为自己淋过雨，所以更想为别人撑把伞。”更早之前，贵州乡村就出现过男幼师返乡照护乡村儿童、体育老师创业成功后捐助操场等许多动人故事。通过撬动和激励各方捐建，美团“乡村儿童操场”公益计划提升和规范了幼儿园户外场地建设标准，为乡村儿童的体育运动、自主游戏提供场地保障，帮助乡村儿童提高体育运动水平，实现身心健康发展，对儿童体育教育和全面发展产生了较为积极的影响。

小小一个拼接地板，连接天南海北的热心人士与爱心商家，拼成遍布全国的乡村儿童操场，成为乡村儿童与快乐运动、健康成长之间的“连接器”。这种对乡村儿童体育教育的有益改变，对于“村超”等乡村体育赛事红红火火、越办越好，也发挥了积极作用。

(责编：郭思邈、高雷)

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