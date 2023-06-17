6月16日，“绿水青山论坛·滇池大会”在昆明举行。

本届论坛主题为“中国式现代化与绿色发展”，由人民日报社、国家林业和草原局共同指导，中国经济周刊、中国林场协会、中共昆明市委宣传部联合主办，中国绿化基金会公益支持，云天化集团特别支持，相关部委领导、省市地方政府负责人，以及企业界、学术界和中央媒体的代表300余人共同参与论坛。本届论坛旨在深入学习领会习近平生态文明思想，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻理解中国式现代化的本质要求，推动高质量绿色发展，讲好生态文明建设的中国故事，为全球生态文明建设贡献中国智慧。

开幕式上，人民日报社编委委员、秘书长程庆民，国家林草局党组成员、副局长唐芳林，中国绿化基金会主席陈述贤，中共昆明市委常委、宣传部长徐晓梅致开幕词。中国工程院院士、矿物加工专家沈政昌，国家林草局湿地管理司一级巡视员鲍达明，国家林草局国有林场和种苗管理司副司长李岭宏，昆明市人民政府副市长张勤勋，云天化集团党委书记、董事长张文学作主旨演讲。

人民日报社编委委员、秘书长程庆民

程庆民指出，今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，新征程、新起点，需要新视野和新作为，我们要深入学习领会习近平生态文明思想，深刻把握生态文明建设这个关乎中华民族永续发展的根本大计，准确理解和把握人与自然和谐共生的科学内涵，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展，为全面建设社会主义现代化国家奠定坚实基础，为携手共建清洁美丽的世界贡献中国力量。以绿色为底色的中国式现代化必将为全球生态文明建设注入新动力，树立新标杆。

国家林草局党组成员、副局长唐芳林

唐芳林表示，习近平总书记在云南滇池考察时强调，只要坚持生态优先、绿色发展，锲而不舍，久久为功，就一定能把绿水青山变成金山银山。唐芳林说，秉承尊重自然、顺应自然、保护自然的理念，我国走出了一条适合本国国情的人与自然和谐共生绿色发展新路。林草部门既是绿水青山的主要守护者，也是金山银山的主要创造者。2022年我国林草产值达到8.37万亿元，林草产品进出口贸易额达到1883亿元，依托森林、草原、湿地、荒漠和物种资源，创造出大量的物质财富和精神财富，打造出一座座金山银山。

中国绿化基金会主席陈述贤

陈述贤认为，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩，深刻把握历史发展大势，先后提出了“坚持绿色发展是发展观的一场深刻革命”“绿水青山就是金山银山”“林草兴则生态兴，生态兴则文明兴”等一系列关于绿色发展的重要论断，党的二十大报告更是明确提出“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”，这是我们走绿色发展之路、推进中国式现代化的根本遵循和行动指南。

中共昆明市委常委、宣传部长徐晓梅

徐晓梅介绍，如今的春城昆明，春的“特质”、春的“魅力”、春的“活力”更加彰显。昆明市深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，吹响全面推进社会主义现代化建设的号角，明确提出打造“六个春城”的发展思路和发展路径，推动生态高品质和发展高质量齐头并进。遵循习近平总书记两次考察云南时的殷殷嘱托，昆明转变发展理念、思想观念，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，着力打造滇池沿岸大生态、大湿地、大景区，推动发展方式和经济结构转型，人、城、湖、产关系更加和谐，自然之美与文化之美交相辉映，再现大观楼长联描绘的“五百里滇池”立体画卷，“两山”理论成为全社会的思想共识和行动自觉。

中国工程院院士、矿物加工专家沈政昌

沈政昌认为，矿山资源是工业的粮食，云南素有“有色金属王国”之称，矿山绿色发展是云南、也是我国矿业发展的必然选择。相关的部门制定鼓励的政策、引导矿山建设转变观念、推进新兴产业，意义重大、责任重大。农业矿山建设应该与乡村振兴结合起来，最终实现将绿色矿山转向农业矿山的目标，把矿山变成绿水青山，使这些绿水青山造福一方百姓，变成金山银山。

国家林草局湿地管理司一级巡视员鲍达明

鲍达明强调，湿地作为全球三大生态系统之一，在维护国家生态安全和促进经济社会可持续发展中发挥着极其重要的作用。目前，我国湿地保护法治体系不断健全、自然保护地体系建设加快、湿地保护修复成效显著、湿地调查监测体系初步建立、科技支撑能力显著增强、公众湿地保护意识不断增强、履约和国际合作不断深化，中国已经成为湿地保护事业坚定的支持者、积极参与者。

国家林草局国有林场和种苗管理司副司长李岭宏

李岭宏认为，国有林场是维护国家生态安全最重要的基础设施，国有林场的创立和改革发展蕴含着人与自然和谐共生的强大基因。目前，国有林场已经成为全国生态区位最重要、森林资源最丰富、森林景观最优美、生物多样性最富集、生态功能最完善的核心生态区域，成为生态惠民、生态利民的引领者。良好的生态环境是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。

昆明市人民政府副市长张勤勋

张勤勋介绍，昆明市始终牢记习近平总书记的殷殷嘱托，时刻筑牢“绿水青山就是金山银山”理念，围绕山水林田湖草沙生命共同体，坚持综合治理、系统治理、源头治理多管齐下，聚焦控源截污、生态修复、建章立制齐抓共管，以坚定立场、忠诚品质、过硬能力、顽强意志坚决打好滇池保护治理攻坚战，通过坚持不懈努力促进水生态环境改善，滇池全湖水质连续5年保持在IV类，取得了阶段性的成效。

云天化集团党委书记、董事长张文学

张文学表示，云天化集团作为云南省属的骨干企业，“十三五”以来聚焦肥料及现代农业，精细化工及新材料、玻纤及复合材料三大主业，秉持以绿色发展致美好生活的价值追求，提出打造具有全球影响力的绿色产业集团的企业愿景，把新发展理念融入生产经营、产业升级、发展转型等全过程，云天化人已成为“绿水青山就是金山银山”的参与者、践行者、贡献者，更是受益者。

开幕式后，中国林场协会换届领导组组长魏殿生，代表10家林场宣读《开启新征程 再作新贡献 致全国林场人》倡议书。

中国林场协会倡议发布

在三场分论坛上，生态环境部国家应对气候变化战略研究和国际合作中心对外交流部主任张志强、清华大学金融科技研究院副院长魏晨阳、中国碳汇基金会创会秘书长李怒云、伽蓝集团公共事务总经理陈娟玲就“绿色治理的商业力量”主题进行了讨论；国研中心习近平生态文明思想研究室常务副主任吴平、云南省生态环境科学研究院副院长吴学灿、云天化集团总经理刘和兴、昆明市滇池管理局局长陈净、北京林业大学副教授崔庆伟就“绿色高质量发展的云南样板”主题进行了讨论；华夏新供给经济学研究院创始院长贾康、国家发改委市场与价格研究所所长杨宜勇、昆明滇池国家旅游度假区党工委书记李绍俊、百融云创副总裁苏武新、重庆市武隆区国有仙女山林场场长任秀荣就“乡村振兴与生态、文旅产业发展”主题进行了讨论。

(本文图片均由《中国经济周刊》首席摄影记者肖翊拍摄)

(责编：王震、高雷)

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