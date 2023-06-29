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中央气象台发布高温黄色预警

2023年06月29日09:35 | 来源：人民网
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人民网北京6月29日电 （记者杨虞波罗）中央气象台预计，6月29日白天，北京、天津、河北中南部、河南北部、山东西部、湖南东部、江西、浙江中北部、福建北部、广西西部和东北部、广东西北部以及内蒙古西北部、新疆东部、甘肃河西等地的部分地区有35-37℃高温天气，其中，河北中南部、河南北部、新疆吐鲁番盆地等地局地最高气温可达38-39℃。

防御指南：

1、有关部门和单位按照职责做好防暑降温准备工作；

2、午后尽量减少户外活动；

3、对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导；

4、高温条件下作业和白天需要长时间进行户外露天作业的人员应当采取必要的防护措施。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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