人民网北京6月29日电 （记者杨虞波罗）中央气象台预计，6月29日08时至30日08时，黑龙江中部、安徽中南部、江苏中南部、上海西北部、湖北东部等地的部分地区将有8-10级雷暴大风或冰雹天气，局地风力11级，江苏中南部局地可能伴有龙卷；黑龙江中东部和西北部、吉林东部、辽宁东部、河南东南部、安徽大部、江苏大部、上海北部、湖北大部、湖南北部、江西北部、福建东南部、四川北部、重庆东北部、贵州西北部、云南南部、广东东南部、台湾岛中部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量30-50毫米，局地可达70毫米以上。

预计，强对流的主要影响时段为今天午后至夜间。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防短时暴雨、防雷、防大风应急防御工作，气象部门做好人工防雹作业准备并择机进行作业；

2.驾驶员通过积水路段应减速慢行确认安全后再通过，交管部门应当根据路况在强降雨路段和积水路段采取交通管制措施和交通引导；

3.户外人员应减少或暂停空旷地方的户外作业，选择进入抗风能力较强并具有防雷措施的建筑内，同时关闭门窗远离危险电源；

4.机场、铁路、高速公路和水上交通等单位应采取限飞、限速或暂时关闭等措施保障人员和交通安全，相关水域水上作业和过往船舶应回港规避，加固港口设施；

5.检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好必要的排涝措施和对山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御准备。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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