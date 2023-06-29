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黄淮江淮江汉等地有强降水强对流 华北黄淮等地将出现持续高温

2023年06月29日09:42 | 来源：人民网
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人民网北京6月29日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，6月29日至30日，四川盆地、黄淮南部、江淮、江汉、江南北部、西南地区东部及东北地区等地有中到大雨，部分地区暴雨，湖北东部局地大暴雨，上述地区局地伴有明显短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。

6月29日08时至30日08时，黄淮南部、江淮、江汉中南部、江南北部、重庆东部以及黑龙江北部、内蒙古东北部等地部分地区有大到暴雨，其中，湖北东部等地局地有大暴雨（100-150毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30-50毫米，局地可超过70毫米），黑龙江中部、安徽中南部、江苏中南部、上海西北部、湖北东部等地的部分地区将有8-10级雷暴大风或冰雹天气，局地风力11级，江苏中南部局地可能伴有龙卷。强对流的主要影响时段为今天午后至夜间。

7月1日至5日，黄淮、江淮、江汉、江南北部、西南地区、西藏东部以及内蒙古东北部、东北地区等地将有中到大雨，部分地区有暴雨，局地有大暴雨。

6月29日白天，北京、天津、河北中南部、河南北部、山东西部、湖南东部、江西、浙江中北部、福建北部、广西西部和东北部、广东西北部以及内蒙古西北部、新疆东部、甘肃河西等地的部分地区有35-37℃高温天气，其中，河北中南部、河南北部、新疆吐鲁番盆地等地局地最高气温可达38-39℃。

29日至7月2日，华北、黄淮、汾渭平原等地将再度出现高温天气，部分地区最高气温可达40℃。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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