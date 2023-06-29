人民网北京6月29日电 近日，为促进普惠金融、共助高质量发展，人民网携手微众银行正式推出“普惠金融展示中心”数字展厅，采用720度虚拟现实技术还原线下观展实景，生动呈现我国普惠金融稳步发展的全景画卷，并以微众银行作为数字银行的典型范例，展现其服务普罗大众和小微企业、助力实体经济发展的丰富实践和创新成果。

该数字展厅将位于人民日报社新媒体大厦的“普惠金融展示中心”同步至云上平台全方位展示，以线上线下联动的形式，使广大网友得以突破时空限制，实现“一键逛展”。

践行普惠金融 谱写我国经济高质量发展新篇章

进入“普惠金融展示中心”数字展厅，网友可通过多元化的场景设计身临其境地感受我国普惠金融的高质量发展之路，结合交互程序、三维动画、图文视频等多种形式的高品质内容，全面了解党和国家层面以及各类金融机构、企业在普惠金融领域的举措与成果。

作为我国经济转向高质量发展新阶段的必由之路，普惠金融旨在把更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节，进一步扩大金融服务覆盖面，使其更多惠及小微企业、农民、城镇低收入人群等群体。作为人民网与微众银行战略合作的重要环节，此次上线的“普惠金融展示中心”数字展厅体现了双方就发展普惠金融、支持实体经济、创新金融科技等方面达成共识，希望借此契机与社会各界、同业机构共同探讨并助推我国普惠金融高质量发展。

深耕金融科技 微众银行打造数字普惠金融创新范例

“普惠金融展示中心”数字展厅以微众银行为例，展现其自成立起便始终以“让金融普惠大众”为使命，以科技为核心发展引擎，坚持差异化、特色化的定位，专注发展普惠金融、服务实体经济，以期为我国经济高质量发展增砖添瓦。

据了解，微众银行目前已推出“微粒贷”“微业贷”“微众银行财富+”等一系列符合国家政策导向的普惠金融产品，累计为全国逾3.6亿个人客户和超340万家小微市场主体提供了包括线上银行账户、存款理财、小额信贷和支付等在内的综合金融服务，广泛覆盖农民、城镇低收入人群和残疾人、老年人等普惠金融客群，为提升金融服务的覆盖率、可得性和满意度贡献力量。

值得一提的是，微众银行持续在人工智能、区块链、云计算和大数据等关键核心技术的研究和应用开展攻关，科技人员占比始终保持在50%以上，历年科技投入占营业收入比重约达10%，是我国银行业首家国家级高新技术企业。该行从建行之初，就基于“开放蜂巢Openhive”技术，构建了国内首个基于安全可控技术的全分布式银行系统架构，率先打破了金融科技的大容量、低成本、高可用性“不可能三角”，将单账户每年IT运维成本降低至2元，不到国内外同行十分之一的水平，初步探索出一条风险可承担、成本可负担、商业可持续的有效路径，为我国数字普惠金融发展模式提供创新范例。

(责编：曹淼、高雷)

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